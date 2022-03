Gyakrabban nyitják rá az ajtót a valutaváltókra az utóbbi napokban. Az egyik legnagyobb kaposvári pénzváltótól megtudtuk, hogy érezhetően nőtt a forgalom. Akinek euróban volt megtakarítása, az most beváltja, mások azonban még kivárnak, arra játszva, hogy mehet még feljebb is az árfolyam. Azok, akik leginkább számítanak a pénzpiaci helyzet rosszabbodására, elkezdték venni az eurón kívül a dollárt és a svájci frankot is, hogy biztonsági tartalékot képezzenek. Akadnak olyanok is, akik a forintmegtakarításaikat cserélik euróra.

A somogyi importőrök rosszul, az exportra termelők jól járnak a forint gyengülésével. A Kaposvári Villamossági Gyár Kft. 30 százalékban külföldi piacra termel, de belföldi eurós értékesítéseik is vannak. – Az értékesítésnek tagadhatatlanul kedvez a magasabb euróárfolyam, de a beszerzések szempontjából nem járunk annyira jól. A bevételek és a kiadások, beszerzések aránya 2/3 és 1/3 arányban áll a cégnél, így számításaink szerint rövid távon előnyös, hosszú távon viszont már nekünk sem túl kedvező ez a helyzet, tekintettel a növekvő energiaárakra – mondta Szalai Gyula ügyvezető igazgató.

Peres Norbert, a Fusetech Kft. kaposvári gyárigazgatója arra hívta föl a figyelmünket, hogy a somogyi cégek egy része már átállt eurós elszámolásra, így náluk semmilyen változás nem lesz tapasztalható.

A kaposvári Videoton exportáló cég, így gyakorlatilag a teljes árbevétele euróban keletkezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy az euróban, dollárban felmerülő anyag- és sok egyéb költségek kifizetése után az árbevétel egy részét forintra váltják. Ez több millió euró forintra váltását is jelentheti minden hónapban. Ebből fizetik a béreket és a belföldi, forintalapú beszállítóikat is.

– Exportáló cég esetében ki lehetne jelenteni, hogy annál jobb neki, minél gyengébb a forint. Ez azonban ennél sokkal komplexebb kérdés – mondta Pálca Levente, a Videoton Elektro-PLAST Kft. ügyvezetője. – A napokban a gyenge forint egyértelműen drágulást okozhat, és tovább tudja gerjeszteni a már most sem alacsony inflációt. Alapvetően úgy gondolom, hogy nagyobb mozgások nélküli stabilitás és kiszámíthatóság lenne jobb az országnak az euró–forint árfolyam tekintetében.

A külföldi turisták többet kapnak nálunk a pénzükért

Pálca Levente arra is felhívta a figyelmet, hogy az emberek külföldi utazása is megdrágul a gyenge forinttal. Ugyanakkor a forintgyengülés egyben hozzá tud járulni a belföldi turizmus népszerűségéhez, annak növekedéséhez, ami megkérdőjelezhetetlenül jó az országnak. Ez a példa jól mutatja, hogy nem szabad csak egy irányból nézni ezt a témát sem. Makkos Péter, a KISOSZ fonyódi térségének elnöke elmondta, hogy a turisták a következő hónapokban jobban költhetnek majd, hiszen a gyenge forint kedvező vásárlási feltételeket teremt számukra, azonban a beszerzéseknél jelentős árnövekedésre számíthatnak a vendéglátásból élők, például a pizzához és fagy­laltot Olaszországból hozzák az alapanyagot.