Jóval többe kerül a gyerekek nyári pihenése idén a vakáció alatt, mint egy évvel ezelőtt. A táborok átlagára 10 százalékkal emelkedett. Tóth Béla, a Taborfigyelo.hu vezetője kiemelte, egy napközis táborért 38 ezer forintot kérnek el, egy ottalvósért átlagosan 60 ezret. Az egyik legdrágább nyári program egy hétre 300 ezer forintba kerül. A balatoni angoltáborban anyanyelvű pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. A fiatalok négy csillagos szállodában laknak, délutánonként golfoznak, szörföznek és vitorláznak. Az ilyen jellegű táborokba általában a tehetősebb szülők küldik el gyermeküket, mondta.

A Taborfigyelo.hu vezetője kiemelte, a legnépszerűbb nyári táborok a sport, az idegen nyelvű és a kalandtáborok, de sokan érdeklődnek a katonai és a készségfejlesztő elfoglaltságok iránt is. – Érdekes, hogy idén Budapestről és a nagyobb városokból sok szülő vidékre szeretné küldeni a gyermekét, ahol a régi tanyasi világgal és az állattartással ismerkedhetnek meg – hangsúlyozta Tóth Béla. – A korábbi években ez nem volt annyira jellemző, most azonban nagyon sok ilyen tematikájú foglalás érkezett. Januárban indultak el az előfoglalások és már most 10 százalékkal többen jelentkeztek táborba, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Látszik, hogy idén a 2019-es rekordévet is túlszárnyalhatja a táboroztatások száma. Három éve 215 ezer gyerek vakációzott az általunk ismert táborokban – mondta Tóth Béla.

A szülők jelenleg 250 féle tábor közül választhatnak, nyárra azonban a lehetőségek száma elérheti a kétezret. Tóth Béla hangsúlyozta, már most érdemes foglalni, mert a legjobb ár-érték arányú táborok gyorsan betelnek. Kiemelte, mindenki talál a pénztárcájának megfelelő programot, a gyerekeknek azonban érdemes olyan tábor választani, ahol sok élményt szerezhetnek.

Tóth Béla hozzátette, bizonyos táborok költségeit Szép-kártyával is lehet fizetni, azonban nem minden család számlájára érkezett még meg a béren kívüli juttatás. Több tábor szervezője ezért úgy döntött, hogy az előlegeknél fizetési haladékot ad a szülőknek, és majd csak akkor kell kifizetniük az összeget, amikor megkapják a pénz.

Aki nem tudja, mi a pickleball, jó, ha ellátogat Andocsra

A táborfigyelő honlapján elérhető térképen több somogyi tábor közül is válogathatnak a szülők. Andocson például sporttábort szerveznek, ahol a fiatalok a világ leggyorsabban fejlődő sportját a pickleballt ismerhetik meg, mely a tenisz, a tollaslabda és a pingpong legjobb részeinek keresztezéséből jött létre. Ezen kívül a focit és a golfot ötvöző footgolfot is megismerhetik. A Deseda partján pecatáborral várják a fiatalokat, a Balaton környékén vitorlás-, szörf - és más vízisporttábort, valamint állatgondozó és színjátszó programokat szerveznek. A BVSE Vizisport és Túraszakosztálya a Murára és a Drávára hirdet kenutúrákat több turnusban. Az érdeklődőket egyhetes és egynapos evezésre várják. Már az ingyenes Erzsébet-táborokba is lehet jelentkezni. A háromnapos, két éjszakás tábori osztálykirándulások május 4-től indulnak.