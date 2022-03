A most induló PROAGRO nevű projekt célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor szereplői közötti együttműködés elősegítése, a termelők, a technológiai szolgáltatók, a támogató szervezetek és a tudásközpontok összekapcsolása, személyre szabott szolgáltatások nyújtása. Fontos célkitűzés továbbá a projekten belül a digitalizációs megoldások megismertetése, használatuk ösztönzése, forráshoz jutás segítése, közvetlen EU-s pályázati lehetőségek felkutatása és bemutatása, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok ismertetése a helyi vállalkozások számára.

A nyitórendezvényen a szervező konzorciumi tagok - az iFood Élelmiszer Klaszter és az innomine Digital Innovation HUB - célja az volt, hogy bemutassák azokat az innovációs szolgáltatásokat, amelyek növelik a helyi vállalkozások versenyképességét, piaci szereplésüket erősítik a digitalizáció által. Egyed Linda, az iFood Élelmiszer Klaszter elnökének köszöntője után Weisz Margit, klasztermenedzser mutatta be a szervezetet. A brüsszeli támogatási forrásokat is áttekintették, s jó gyakorlatokat is bemutattak. Az agrár- és élelmiszeripari digitalizáció hazai helyzetéről és kihívásairól Varga Péter, az IVSZ Agrárinformatika munkacsoport vezetője beszélt.

iFood Élelmiszer Klaszter – az inspiráló együttműködés

A Kaposvári székhelyű, de mára a régión is átnyúló lefedettséggel rendelkező iFood Élelmiszer Klaszter a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábban Kaposvári Egyetem) közös kezdeményezésére jött létre 2011-ben, azzal a céllal, hogy összefogja az élelmiszergazdaságban működő vállalkozásokat és szervezeteket.

A Klaszternek jelenleg 39 tagja van, többségük kis- és középvállalkozás. A tagok között pékségek, tejüzem és tejfeldolgozó vállalkozások, higiéniai cégek, oktatási intézmények, innovációs ügynökség, informatikai vállalkozás, húsipari vállalkozások, kamarák, baromfifeldolgozó, borászat, valamint halfeldolgozó vállalkozás is megtalálható.

A klaszter tagság értékét a tagok szármára egyrészt az a platform adja, ahol egymást inspirálva tudnak bizalmi kapcsolatokat kialakítani, tanulni, fejlődni, valamint az a hazai és nemzetközi klaszter hálózat, aminek a tagság által a részeseivé válhatnak.