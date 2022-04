Hatszáz hektáron gazdálkodik a Tóth család Somogysárdon és környékén. – Minden évben a falugazdász segítségével adjuk be az egységes kérelmet – mondta el Tóth Zoltán gazdálkodó. – A tavalyi támogatás utolsó részlete a közelmúltban érkezett meg a számlánkra, amelyből a gazdálkodáshoz szükséges eszközöket, anyagokat vásárolnunk. A megnövekedett költségek miatt nagy szükség van a területalapú támogatásokra.

– Mi évek óta magunk töltjük ki a kérelmeket, és erre a támogatásra a bizonytalan piaci helyzetben most óriási szükség van – mondta el Pongrácz István, aki 922 hektáron gazdálkodik Somodorban és környékén. Hozzátette: négyszeresére emelkedett a műtrágya ára az elmúlt időszakban, a gázolajellátás hektikussága, a vegyszerhiány miatt lesz mire költeniük a támogatást a gazdáknak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint idén május 16-ig adhatók be szankciómentesen az egységes kérelmek. Míg az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt a falugazdászok jellemzően telefonon segítették a gazdálkodókat, idén a személyes ügyintézésre is lehetőség van. Berek Gábor, a NAK megyei elnöke elmondta: hatezer kérelem várható a megyében és a gazdálkodók 16-17 milliárd forint támogatásra számíthatnak. Hozzátette: idén április 6-tól adhatók be az egységes kérelmek, s aki elmulasztja a május 16-i beadási határidőt, az május 17. és június 9. között is igényelheti a támogatást, de ebben az esetben munkanaponként egy százalékkal csökken a támogatás összege.

A 2022. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják. Berek Gábor megjegyezte: a korábbi években a támogatási kérelmek mintegy 70 százalékát a kamara falugazdászai adták be. Az idei évben, csakúgy mint 2021-ben, nincs szükség az őstermelői igazolvány megújítására.

Döntés született

A kérelembeadás során 43 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet benyújtani igényt. Az egységes kérelmet kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár online felületén lehet beadni. Az Európai Bizottság az orosz–ukrán háború következtében fellépő európai élelmiszer- és takarmánypiaci problémák enyhítése, az élelmezésbiztonság és a takarmányellátás biztosítása érdekében felmentést adott a zöldítési követelmények bizonyos előírásai alól.