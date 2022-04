Lakosságvédelmi és baleset-megelőzési jelleggel pásztázták a nádast a rend­őrök és a vadmalacok pontos helyét megadták az illetékes vadásztársaságoknak – közölték lapunkkal. – A vadászok pedig azonnal intézkedtek az állatok biztonságos befogásáról és áttelepítéséről. A vadak jelenlétére a Balaton északi és a déli oldalán egyaránt sok a panasz, folyamatos a küzdelem a lakott területre rendszeresen bejáró állatokkal. Előfordult, hogy Fonyódon kutyasétáltatót kergetett meg vaddisznó, az pedig ma már mindennapos, hogy rókák ólálkodnak a kukák környékén és néha betér egy szarvas vagy őz a kertek végébe gyümölcsöt lakmározni. A rendőrség a drónos megfigyeléssel kapcsolatban azt közölte: visszatérő probléma a vaddisznók beköltözése a települések belterületeire, azonban ez a lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, vadásztársaságok és a rendőrség összefogásával visszaszorítható.

Forrás: Lang Róbert

Nem így látja Hidvégi József, fonyódi polgármester, aki szerint a nádasok megfelelő karbantartása járulhatna csak hozzá a vadak okozta gondok megoldásához. – Azzal kellene foglalkozni, hogy kijelöljük azokat a helyeket, ahol a nádasnak helye van és keményen ellenőrizni az illegális csónakkikötőket – mondta a polgármester, s hozzátette: városa évente mintegy 20 millió forintot költ a strandok előtti vízterületek medrének tisztítására és nádvágásra.

Tavaszi József, a Csehi-Imrédi Vadásztársaság elnöke lapunknak azt mondta: áttelepítésnek nem látja értelmét és fizikailag nehezen megvalósítható a nádasokban. – A drónos megfigyelés az állomány létszámának megállapítására lehet jó, de azzal együtt kell élnünk, hogy a vad betér a lakott területre, ez természetes – mondta. Hozzátette: mindent meg kell tennie a lakosságnak is azért, hogy az állatok ne szokjanak be a lakott területre.

A probléma gyökerének beazonosítása nem könnyű, a vélemények megoszlanak e téren. Egyesek szerint az ingatlantulajdonosok is hibásak abban, hogy az állatok bejárnak a lakott területre, hiszen előfordul, hogy kiöntik a maradékot a kert végébe, vagy nem szedik össze a lehullott gyümölcsöt, hogy az éhes Bambi és Vuk is ehessen. Ezek után nem kell azon csodálkozni, ha a rajzfilmfigurák élő rokonai valóban megjelennek a portán. Másrészről pedig azt is be kell látni, hogy az erdő állatai előbb voltak itt, mint a turisták. A Balaton természetes állóvíz, amely körül természetes növényzet található, s ebben – nem kellene, hogy meglepő legyen – állatok is élnek.





Fotó: Németh Levente