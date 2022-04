Balaton Az április 24-éig hullott csapadék csupán két centiméterrel tudta megemelni az amúgy is alacsony vízszintet a Balatonon, amely a jelenlegi mérések szerint 103 centiméter körül mozog. A Pécsi Tudományegyetem biológus professzora, Májer József megállapítása szerint az idei év eddig nem bővelkedett csapadékban, ám nem egyedi jelenségről van szó, ugyanis 2012 márciusában például szintén alig esett négy milliméter csapadék.

Keszthelyi vitorláshajósok arra figyelmeztettek, hogy tervszerű, együttgondolkodáson alapuló mederkarbantartásra és vízkotrásra van szükség ahhoz, hogy a Balatonnak ne egy elmocsarasodott horgásztó legyen a távoli jövője.

A vízállás nagyban befolyásolja a szezont, erősítette meg érdeklődésünkre a fonyódi Makkos Péter, a KISOSZ fonyódi térségének elnöke. Szerinte a tavaszi időszakban 120 centis vízállás lenne az ideális, mert a nyári nagy melegben kell a tartalék. Vagyis most 10 centiméter víz hiányzik a tóból. – Kicsit kevesebb a víz a kora tavasszal szokásosnál, de vészharangokat nem érdemes kongatni, állította. Az elmúlt egy hétben ugyanis több csapadék esett, és ez nem elhanyagolható mértékben növelheti a vízállást. Viszont csökkenhet a vízszint, ha hajózási okokból megnyitják a Sió-zsilipet, de szerinte az utóbbi években ez nem okozott problémát.

Nincs veszélyben az idegenforgalmi szezon, szögezte le a balatonföldvári Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Az elmúlt napokban folyamatosan esett a tónál, és még várható csapadék, de az is igaz, hogy voltak olyan évek, amikor kisebb vízszint mellett is jó szezont zártak. Ezért mindenkit bátorít az idén is nyaralásra a Balatonnál. Hogy a Sió-zsilip nyitva lesz-e bármikor, arról szakemberek döntenek később. Kovács G.



A Sió-zsilip megnyitásáról később döntenek