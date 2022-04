Mészáros János elmondta: az elmúlt időszakban egyre szélsőségesebbé váló időjárás miatt is szükség van az állomány fokozott védelmére.

– A tagság igyekszik fejleszteni a felszerelését, a nemzeti program lehetőségeit is igénybe veszik – mondta. – Volt, aki pörgetőt, kaptárat vásárolt, illetve a vándoroltatáshoz szükséges felszereléseket, így többek közt fűkaszát, utánfutót vagy kisebb emelődarut szerzett be. Tagjaink az utóbbi időben több millió forintot fordíthattak a felszerelésük korszerűsítésére.

Mészáros János szerint a fagy miatt a 2021-es idény volt az elmúlt 30 év talán legrosszabb szezonja a méhészeknek, most abban bíznak, hogy a szerencse nem hagyja el őket. Akárcsak korábban, úgy most is legnagyobb mennyiségben akácmézet kívánnak előállítani, s a hárson kívül a napraforgó és a repce továbbra is fontos marad. A szakember kiemelte, hogy a növekvő költségek következtében minden bizonnyal maradnak a tavalyi árak, illetve az infláció mértékével egyező újabb emelkedés várható. A méhészeknél egy kiló akácméz nagyjából 3000–3500 forint, a hárs közel 3000 forint, míg a repcét, illetve napraforgót csaknem 2500 forintért kínálják.