Óriási a szárazság a földeken. Az elmúlt három hónapban szinte semmilyen csapadék nem esett, március 21-i kezdettel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot. A gazdák nagyon várják, hogy megérkezzen a napokban ígért eső.

Porzik a határ Magyaratád környékén is. – Huszonegy milliméter csapadék esett mindössze idén nálunk az elmúlt három hónapban – mondta el Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke. Hozzátette: az őszi vetéseknek nagyon hiányzik a csapadék, hiába fejtrágyáztak februárban, a növény nem tudja felvenni, mert a tövéig hatol a szárazság. – A környékbeli patakban sincs víz, ha napokon belül nem érkezik meg a csapadék komoly gondok lesznek, számolni kell terméskieséssel – emelte ki Lackovics Sándor.

Nemcsak a szántóföldeken, hanem kisebb kertekben is komoly gondot okoz a szárazság. – Ha nem tudnánk öntözni, semmi sem fejlődne a kertünkben – mondta el Nezdei Sándorné, csökölyi őstermelő, aki szabadföldben és fóliában is termeszt növényeket. Hozzátette: az elültetett hagymát, salátát naponta öntözniük kell, hogy húsvétra legyen termény és el tudják adni. Hozzátette: a tavaszi hideg miatt a palánták is később indultak fejlődésnek.

– Nem csak a kalászosoknak, hanem a gyümölcsfáknak, a veteményeknek is szüksége lenne csapadékra – mondta el Tóth István, növényvédelmi szakmérnök. Hozzátette: porba vetnek a napokban, a talaj felső húsz centiméterében semmi csapadék nincs.

Súlyos csapást okoz a vízhiányos idő a halgazdaságoknak is. – Tavaink közel felét nem tudtuk feltölteni halakkal, mert annyira alacsony a vízszint – mondta el Szabó Attila, a Tógazda Zrt. halászmestere. Hozzátette: nagyon kevés volt a téli csapadék, például a nagyberki halastó két év alatt szokott megtelni, most 70 centiméternyi víz hiányzik belőle. – Nem tudunk annyi halat termelni a szárazság miatt, kiadós csapadékra lenne szükség, hogy javuljon a jelenlegi helyzet – emelte ki a halászmester.

Fotó: Lang Róbert