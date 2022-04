Az elégedettségi mérések szerint a siker nem maradt el, és bár eredetileg éves szinten egy képzés indítása volt tervben, most úgy tűnik, már ősszel indulhat az újabb „évfolyam”. Az akadémián a következőkben is 8 szakács (ez az ideális létszám) szerezhet extra tudást olyan elismert szakemberektől, mint akik 5 héten át formálták a résztvevők ismeretanyagát. A programot olyan séfek fémjelezték, mint Michelin-csillagos Pesti István, a regionális alapanyagok elkötelezettjeként is ismert Jahni László, a steak virtuóz Molnár Péter vagy a gasztroszerzőként is ismert cukrász, Nábelek Zsófia. – A technikai és technológia fejlődés miatt szerettem volna újat tanulni, de a minőségi, helyi alapanyagok beszerzési forrásait is megismertük – mondta az egyik résztvevő Szántó Melinda, aki 16 évig dolgozott séfként, majd az oktatás felé fordult. így a gasztroakadémián frissen szerzett tudását az új generációnak is szeretné átadni. A Balatonfői Yacht Club szakácsát főleg a grilltudomány bővítése vonzotta, és ahogy Volek György elmondta, éppen azt a magas szintű tudást kapta, amire számított és amire építhet majd a mindennapokban.



A szakmai tudás is formálja a Balaton térségét

A Siófoki Szakképzési Centrum azt tervezi, hogy a szakácsok mellett a sommelierek oktatásába is belevág a Balatoni Gasztroakadémia berkein belül, hiszen regionális szinten ezen a területen is bőséges az átadható ismeretanyag, ráadásul az a vendégkör is kialakult már a tóparton, amelyik igényli és értékeli azt a pluszt, amelyet a jól képzett munkaerőtől kaphat meg. A végcél az oktatás oldaláról pedig nem más, mint a Balatont felzárkóztatni Budapesthez, hiszen a Siófoki Szakképzési Centrum vezetői szerint a tó környéke képes hozni a fővárosból ismert színvonal és turisztikai pozíciót.