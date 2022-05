Rotálókapa zajától volt hangos kedden Kisberény egyik utcája. Spiesz Orsolya egy Bakonyban élő barátnőjének mutatta meg éppen, hogyan használja a gépet. Tíz éve még kukoricaföld volt ott, ahol annyira kemény volt a talaj, hogy szinte szikráztak rajt a kapák, mikor megpróbálták lazítani a földet. – Hiába laktam Pécsen kertes házban, mégis úgy éreztem, hogy nekem nem a város a közegem. Az országban a másodikként kezdtem színkeverésbe a festéküzletemben, aztán úgy döntöttem, hogy eladom a házat és felszámolom a vállalkozásomat. Kisberényben először egy konténerházban laktam, aztán építkezni kezdtem – mondta az építőipari végzettségű Spiesz Orsolya.

Ültetvénye az évek folyamán alakult ki. Először kápia paprikát kezdett termeszteni, és a rogyadozó bokrok újabb lendületet adtak neki. Paprikakrém és lecsó készült belőle. Azt mondja, tapasztalata szerint egyre nagyobb az igény a feldolgozott termékekre. A zöldségek mellett bogyós gyümölcsökkel is foglalkozik. – Ez a málna június végétől egészen a fagyokig terem, és minden évben a talajszintig vissza kell vágni. A gyökérről újra kihajt, s újabb termést hoz – mutatta a terebélyes málnabokrokat a gazdálkodó. A málna mellett feketeribizli növekszik, amiből szörp, aszalvány és lekvár készül. – Nekem nincs időm piacra járni, a helyi Dull Tamás viszi a termékeimet a fővárosba. Emellett a Somogyi Kosár beszállítója vagyok, valamint somogyi vendéglősök és természetesen a helyiek is megkeresnek – mondta el Spiesz Orsolya.

Kiemelte: vegyszermentesen gazdálkodnak, csak a biogazdaságokban használt lom­trágyákat, olajokat, szappanol­datokat használják. – A vegyszermentes gazdálkodás alapszintű megélhetést ad, ebből nem lehet meggazdagodni, de nem is az a cél – tette hozzá mosolyogva. – Természetesen és egészségesen élünk és azt csináljuk, amit szeretünk. Ez minden pénznél többet ér.



Fátyolka és katica a szövetségesük

Kádár Lili Budapestről költözött férjével Kisberénybe tíz évvel ezelőtt. Barátaik éltek itt és pár év múlva már nemcsak látogatóba jöttek, hanem egy házat is vásároltak. – Kertészeti technikumba jártam, majd az egyetemen is ebbe az irányba indultam el, de tipikus városiként életem végéig tanulok – mondta. – Paprikát, paradicsomot termesztek a fóliában, és különleges növényekkel, például pak-choijal is próbálkozom. Idén mag nélküli csemegeszőlőből tettem 12 tövet a fóliába, meglátom, hogyan érzi itt magát – mutatta büszkén. Kádár Lili kiemelte: a terményeiből savanyúságot és szószokat, püréket készít, a szilvából pedig 3-400 üveg lekvár lesz. Folyamatosan kísérletezünk, hogyan tudunk úgy gazdálkodni, hogy a talajt kíméljük. Inkább menjen tönkre a termés, mint durva vegyszerrel lefújjam, hiszen sokéves munkát tehet tönkre – mondta. – Jó szövetségeseink vannak: a katicabogarak gyérítik a levéltetveket, a fürkészek és a fátyolkák is segítik a természetes védekezést.