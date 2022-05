A szezon természetesen a tulipánszürettel kezdődött. A Kőrőshegyi Levendulást valósággal megrohamozták a vendégek az első hétvégén, sőt még kisebb közlekedési fennakadást is okoztak a szüretelők. Bizakodó a nyarat tekintve Szabó Lajos, hiszen a levendulaszüretre is hasonló érdeklődésre számít.

– Többen voltak tavalyhoz képest tavasszal, de a nyáron hasonló érdeklődésre számítunk mint 2021-ben. Szabó Lajos tulajdonosként elmondta, hogy a nyárra felkészülve 200 méteren új murvás utat csináltak és a parkoló is nagyobb lett, de a beléptetésnél még egy jó adag türelemre szükség lesz. Viszont azt tervezik, hogy a jövőben applikáció segítségével gyorsítják majd fel ezt. Nemcsak leszüretelik az illatozó növényt, de saját termékek is készülnek belőle. Így Kőröshegyen a klasszikus hűtőmágneseken kívül szörpöt és lekvárt, valamint levendulás párnácskákat is lehet vásárolni.

A bárdudvarnoki Florendina Manufaktúrában levendula­vizet is készítenek a leszüretelt növényből. – Hatezer tő levendulánk van, amelyek virágát szüreteljük. Évi 800 kiló virágot viszünk a szigetvári gyógynövénylepárlóba, ott nyerik ki vízgőz-desztilláció során az illóolajat és ebből lesz a levendulavíz is, mondta Lukács ­Adina. Az így kinyert levendulaolaj antivirális, antibakteriális hatású, tehát akár szemirritációra, vagy gyerekeknek horzsolásra is jó. Anélkül fertőtlenít, hogy csípne – mondta a Florendina Manufaktúra ötletgazdája.



Sokoldalú virág

A levendula népszerűségét annak is köszönheti, hogy roppant sokrétű a felhasználása. Decsi Andrea, például édességekbe teszi a virágot. – Díszként, a csoki felületén jelenik meg, de lehet az ízét is használni a bonbonkrémbe áztatva, mondta a kapos­szerdahelyi Bonbonda Csokoládéműhely megalkotója. Ügyesen kell eltalálni az arányokat, árulta el Andrea a műhelytitkokat, ezért párosítja tej- vagy étcsokival, illetve citrommal vagy vaníliával.