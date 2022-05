Kovács Gábor, a gyékényesi Hármashatár Vadásztársaság elnöke elmondta: a drágulás nem most kezdődött, a háború csak tetézi a bajokat.

– A kukorica tonnánkénti ára 2020-ban mintegy 44 ezer forint volt, tavaly októberre ez már 90 ezer forintra emelkedett. Az olajosok árai pedig már csillagászati magasságokba szöktek, tette hozzá. Tavalyelőtt nagyjából 16 millió forint volt a vadkár, tavaly ugyan csökkent a károsított terület nagysága, de mégis ugyanannyit fizettünk, mint egy évvel korábban – magyarázta Kovács Gábor. Most még prognózist sem lehet mondani, meddig drágulhat a gabona. Emellett az üzemanyagárak változásai is befolyásolja a végeredményt, amíg az ársapka érvényben van, viszonylag tartható a helyzet, de nem tudni, mi lesz június után.

– Az lehet a megoldás, ha vadföld létesítését támogatja, valamint anyagi segítséget biztosít a vadászatra jogosultaknak a vad tulajdonosa, vagyis az állam – vélekedett a gyékényesi vadásztársasági elnök. Közös érdek a vadkár mérséklése, és a felelősséget is közösen kell vállalni. Már hektáronként 6-8 ezer forint ráfordítás is nagy segítség lenne. Ha nincs vadkár, akkor nincs vad, ezt tudomásul kell venni, sommázta a helyzetet az elnök.

Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke is úgy vélekedett, hogy az államnak is részt kell vállalnia a terhekből.

– Az afrikai sertéspestis miatt kaptunk kompenzációt, az jó volt, valami ehhez hasonlóra volna szükség, vagy átalánydíjra, ha belemennének a gazdák. De mi már arra is gondoltunk, hogy megkeressük az agrárkamarát – tette hozzá a társasági elnök.

A végtelenségig nem lehet emelni

A tapsonyi vadásztársaság területén a 2019/20-as vadászati évben 25 millió forint, egy évvel később már 30 millió forint, majd egy év múlva már 40 millió forint értékű vadkár keletkezett. A 2022-es idényre szinte gondolni se mernek. – Most a vadásztársaságok létéről van szó. Nagy gondok lesznek, akár csődbe is mehetnek, ha az állam nem avatkozik be valamilyen módon a kárenyhítésbe – mondta Meiszterics János. Több társaság tagdíjat emelt, így a gyékényesi is, de a tapsonyi nem. Meiszterics János azt mesélte, amikor ő belépett, még 40 forint a havi tagdíj, most 35 ezer forint.