Alapanyagként italos dobozok Tetra Pak csomagolását használják fel. Feldarabolják, préselik és tömörítik, amíg olyan anyagot nem kapnak, ami a gipszkarton minőségi mutatóját tudja hozni, de környezetbarát módon.

Fotók: Lang Róbert

A beruházás a STAVMAT építőanyag-nagykereskedés égisze alatt valósul meg, és a GreenCon cég ügyvezetőjének, Milan Knežo-nak a saját fejlesztése. Az európai uniós szabályozás szerint a kivitelező cégeknek 30 százalékban újrahasznosított anyagokból kell építkezniük, különben nem kapnak engedélyeket, hívta fel a figyelmet erre a tényre Ivan František, a STAVMAT vezérigazgatója, aki Szita Károly kaposvári polgármesterrel és Milan Knežo-val együtt tekintette meg a készülő beruházást.

Egy gyártósort már próbaüzembe helyeztek, és hármat terveznek telepíteni a volt Fészek Áruház területén, ahol korábban a Raab Karcher telephelye is volt. Ezután még egy üzemcsarnokot építenek fel 20 millió euróból, magyarázta a vezérigazgató. Kezdetben húsz embernek adnak munkát, az új üzemcsarnokban pedig 50-en dolgozhatnak majd. Évi 50-70 tonna hulladékot is fel tudnak dolgozni.

A város filozófiájába beleillik az érkező környezetbarát vállalkozás, fogadta a kezdeményezést Szita Károly. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a fejlesztésük megoldást jelenthet az építőanyagok hiányára is, és megelőzi az építőanyagok környezetszennyezését. A terméknek nagy a piaca, külföldön is értékesítenek, jelenleg Olaszországból várnak megrendeléseket. Ha a kaposvári gyár beválik, Szlovákiában és Csehországban is építenek ilyen gyártóüzemet.