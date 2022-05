Baracskai Eszter, a kaposvári Kovács ABC tulajdonosa azt tapasztalja, hogy fizetés környékén a vásárlók még nem igazán foglalkoznak az árakkal, a hónap vége felé azonban már alaposan megnézik az árcédulákat. – Minden héten emelnünk kell az árakon, mert mi is többért kapjuk – mondta lapunknak. – A tejföl árát kimondottan drasztikusan kellett emelnünk. Az egyik 330 grammosért 499 forint helyett 719-et kell már fizetni. Nálunk a vaj több mint 100 forinttal, az étolaj 400-zal, a liszt 90 forinttal kerül többe.

Pár ezer forintból már nemigen lehet telerakni a bevásárlókosarat; az egyik belvárosi boltban a péksütemény és a tejtermékek ára drágult meg a legjobban az elmúlt egy évben. A bolt vezetője elmondta: a 125 grammos szeletelt trappista sajtért náluk 679 forintot kell fizetni, 190-nel többet, mint tavaly. A nagy tejföl is jelentősen drágult, jelenleg 500 forintért kínálják. A 100 grammos teavajért több mint félezret kérnek. Náluk a legnagyobb mértékben az egyik minőségi negyedkilós őrölt kávé drágult. Ezért most 1239 forintot kell fizetni, 240 forinttal többet, mint tavaly. – Most már a többség alaposan meggondolja, hogy mit vásárol, s egyre kevesebben vannak, akik nem engednek a minőségből és megveszik a drágább portékát is – hangsúlyozta a kereskedő.

A kisebb boltokban általában többe kerülnek a termékek, mint a nagyobbakban, de már a multiknál sem olcsók az alapvető élelmiszerek. Négy áruházlánc árainak összehasonlításából kiderült: tavaly áprilisban egy kilogramm spagettitészta átlagosan 398 forintba került, idén április végén ugyanez már 753 forint volt, vagyis egy év alatt 89 százalékkal drágult. Az őrölt kávé 70, a tojás 56, a paradicsom 52 százalékkal lett drágább az elmúlt 12 hónapban. A zsemle, a kifli, a trappista sajt, a kígyóuborka és a félbarna kenyér pedig majdnem másfélszeres áron kapható a boltokban. A vizsgált termékek között ugyanakkor olyanok is találhatók, amelyek ára egy év alatt csökkent. A sárga- és a fehérrépa 15, a vöröshagyma 5, a burgonya 4 százalékkal olcsóbb most, mint egy éve.



Marad, de módosulhat az ársapka

Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója lapunknak elmondta, méréseik szerint 30-40 százalékkal drágultak az élelmiszerek egy év alatt. – Leginkább azok a termékek kerülnek többe, amelyek tartalmaznak valamilyen import anyagot, de az orosz–ukrán háború is jelentősen befolyásolja az árakat – hangsúlyozta Hatta József. – Arra számítok, hogy az élelmiszerárstop folytatódik majd, de módosítanak rajta. Az ugyanis nem járható, hogy a termelői oldalon szabad árat emelni, de a kiskereskedelemben tavalyi áron kell adnunk bizonyos termékeket – tette hozzá a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója. Hatta József szerint a következő hetekben a sörök és az ásványvizek árának emelkedésére kell számítani.