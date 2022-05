A közelgő befőzési szezon is élénkíti a forgalmat, melyre évről évre biztosan lehet alapozni. A növekedés egyértelműen látszik, a cég az idén májusig közel 20 százalékkal több kristálycukrot értékesített, mint tavaly ilyenkor. Csajághy Gábor kiemelte: minden megrendelést igyekeznek gyorsan, hatékonyan teljesíteni. Tavaly közel 35 ezer tonna cukrot értékesítettek, s az idén is nagyjából ekkora mennyiséget terveznek. A héten is több kamion árut indítanak útnak. Németországi anyacégük folyamatosan biztosítja a szükséges cukormennyiséget, az ágazati szereplők azonban egyre több nehézséggel szembesülnek. A problémák zömét a szállítási költségek növekedése, a csomagolóanyag tavaly óta közel 60 százalékos drágulása továbbá a bér- és energiaemelkedés jelentik. Az értékesítési és logisztikai igazgató szerint az erősen hullámzó forint-euró árfolyam is befolyásolja a gazdálkodást.

Az MCM-nél a nehézségek ellenére májusban új beruházásról döntöttek. Egy modern csomagológépet vásárolnak, a fejlesztésre közel 30 millió forintot fordítanak. A berendezést előreláthatóan az ősszel veszik át. A szakember szerint a beruházás kézzel fogható haszna, hogy az eddiginél többfajta kiszerelésben csomagolhatják a kaposvári terméket, s 20 százalékkal nő a kapacitásuk.

– Majdnem valamennyi kereskedelmi társaságnak szállítunk, stabilan ez adja a forgalom meghatározó részét – emelte ki Csajághy Gábor.

– Az eladott áru zöme az egykilós kristálycukor, s az értékesítési listán előkelő helyen található a por- és kockacukor, illetve a nád- és vaníliás cukron kívül cukorhelyettesítő édesítőszereket – xilit, eritrit – is értékesítünk.



Folyamatos az ellátás az üzletekben

– A vásárlóink a befőzési szezonban igyekeznek több cukrot vásárolni – mondta Kerekes András, az egyik kaposvári ABC tulajdonosa. – Az elmúlt félévben nálunk is nőtt az eladás, csaknem 25 százalékkal emelkedett a kereslet, mint azelőtt.

A boltban jelenleg fejenként két kiló kristálycukrot vehetnek a vásárlók. A kereskedő szerint a korlátozást a betérők többsége megérti, elfogadja. A kisvállalkozás az egyik nagy belföldi kereskedelmi lánctól rendeli a cukrot, havonta nagyjából 400-500 kilót kérnek. Kerekes András hangsúlyozta: van áru, s igyekeznek úgy megoldani az ellátást, hogy a betérők mindig megtalálják a legfontosabb termékeket.



Fotó: Lang R.