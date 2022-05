Az ukrajnai háború miatt a fa ára tovább emelkedett, és ezt követi a bútorok drágulása. Aki új bútort vásárolna, azzal szembesülhet, hogy jó néhány áruházban havonta többször cserélik az árcédulákat.

Az idén eddig tíz százalék volt a bútorok drágulása, és árajánlatot az üzletek általában 2-3 hétre tudnak adni. Egy átlagos szekrénysor jelenleg 350 ezer forintba kerül, azaz 150 ezer forinttal drágább, mint két évvel ezelőtt. Utoljára 1995-ben növekedett ekkora mértékben a fa ára, mint idén áprilisban. Ez sok családot érinthet, mert a GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint a következő egy évben 840 ezer magyar család készül a lakására nagyobb összeget kiadni, felük bútorvásárlásban gondolkodik. Az alapanyag ára egy bútoripari terméknél 40 százalék hányadot tesz ki.

A kaposvári Lamello Kft.-nél több mint tíz éve álltak rá a bútorgyártásra, ehhez évi több ezer köbméter tölgyfát használnak fel. Az ukrán háború drasztikusan avatkozott bele a piacba, miután az európai igényeket eddig az ukrán fa 60 százalékban elégítette ki.

– Ez a lehetőség megszűnt, és most mindenki máshonnan próbálja az alapanyagot beszerezni, egyebek mellett Magyarországról is – mondta Dévai Tibor faipari mérnök, a kaposvári Lamello Bútor alapítója. – A németek, osztrákok és olaszok elviszik a magyar rönköt a hazai vevők elől, akár csillagászati áron is, mert az erdőgazdaságok licit szerint értékesítenek. A hazai gyártók is olyan magas áron kénytelenek megvenni a fát, amit már nem igazán tudnak beépíteni a termék árába.

A magyar gyártók is főként Nyugat-Európába exportálnak, de ott az áremelkedést nem szívesen fogadják el, legalábbis nem az olyan indokolt mértékűt, amelyet az alapanyagok és a segédanyagok árának emelkedése jelentene. A Lamellónak hazai értékesítése is van 20 százalék körül. Nyugat-Európában a középréteg keresi a magyar bútort, az áremelést 2-3 ütemben próbálják érvényesíteni.

Dévai Tibor bízik abban, hogy az idei rossz év után továbblendülhet az ágazat. Ennek érdekében folyamatosan alternatív beszerzési lehetőségeket kutatnak, amellyel kiválthatják a hiányzó ukrán tölgyfát.

Akcióvadászat

A drágulás kézzelfogható, ezt az üzletek nem tudják befolyásolni, magyarázta Gleich Viktória, a kaposvári Profi Home Bútoráruház vezetője. Az árdrágulást a gyártók jelentik be az alapanyaghiányra és a munkaerő hiányára hivatkozva. Már a Covid sem tett jót a bútoriparnak, és a válságot tovább mélyítette az ukrajnai háború. A bútorboltok igyekeznek talpon maradni, és próbálnak egy-egy akciót elcsípni a gyártóknál.