Jó nyárra számítanak a vendéglátóipari vállalkozók Somogy megyében, már csak azért is, mert véleményük szerint kevesen utaznak majd idén nyáron külföldre.

– Számítunk arra, hogy sokan itthon fognak nyaralni a hazai turisták közül, sajnos azt tapasztalni lehet, hogy sok a lemondás a külföldiek ugyanis kevésbé tervezik nálunk az üdülésüket. A kisebb szálláshelyeken ez a tapasztalat. Arra is számítunk, hogy júliusban és augusztusban rendeződik a helyzet és egy jó nyár lesz – mondta Kertész Rezső, A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete (KISOSZ) balatonszárszói fórumán. Igaz ez a munkaerőre is – tette hozzá, – hiszen most már szinte nem is meglepő, ha azt halljuk munkaerőhiány van. De Kertész Rezső szerint ez általában júliusra megoldódik, vagy szezonális dolgozókkal, vagy családon belül megoldják a vállalkozók.

Amit viszont nem tudnak megoldani az a kötelező adatszolgáltatás, amelyet a jelenlegi információk alapján júniustól a vendéglátósoknak is végre kell hajtani a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) felé.