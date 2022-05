– A döntés az ellátás biztonságát szolgálja – hangsúlyozta Szente Mihály, a ságvári Tricciana Zrt. elnöke. – Az intézkedés nem jelent kiviteli stopot, hanem bejelentési kötelezettségről van szó. Bár az intézkedés enyhén növeli az adminisztrációt, ám nem jelent lényegi beavatkozást a gabonapiacba.

A somogyi agrárcéget közvetlenül nem érinti a bejelentési kötelezettség, a több mint 3000 tonna búzát, kukoricát, és napraforgót ugyanis már korábban eladták. Az áru egy részét az év elején értékesítették, de a kiviteli bejelentési kötelezettség életbe lépése előtt szállították el tőlük. Udvaros Zoltán, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara megyei alelnöke kiemelte: teljesen érthető, hogy a kormány további két hónappal meghosszabbította a rendelkezést. Logikus lépés, mivel az ágazat alapvető érdekeit tartja szem előtt. S ha esetleg a belföldi készletek miatt szükségessé válna, akkor az állam rögtön élhet az elővásárlási jogával.

– Szerintem a mindenkori kormány kötelessége, hogy állandóan megfelelően gondoskodjon a hazai élelmiszer-ellátásról – mondta Udvaros Zoltán. – S ezzel együtt döntő, hogy az állattenyésztők is biztonságban legyenek. Ez stratégiai kérdés.

A mernyei H+H Kft. gabonarakodással is foglalkozik. Horváth Ferenc ügyvezető nem tart attól, hogy megélhetésük veszélyben forogna, a gabonapiacot érintő döntés után is van munkájuk. Kaposváron utoljára pénteken rakodtak kukoricát, az 1500 tonnás vasúti szállítmányt Olaszországba küldték. Legközelebb kedden Dombóváron dolgoznak, a búzát ugyancsak egy olasz társaság rendelte meg. Csécsei János, a kaposvári Kapostáj Zrt. elnöke azt hangsúlyozta, hogy a rendelkezés óvatosságra utal, s a biztonságot erősíti. A kiszámíthatóságnak óriási szerepe van az állattartásban is. – A zimányi telepünkön 500 tehenet és szaporulatát tartjuk – mondta az elnök.

– A tömegtakarmányt saját magunk állítjuk elő, ami az új termésig fedezi az igényeket. Néhány éve rozsot is termesztünk, így még biztonságosabbá vált az állatok ellátása. Naponta csaknem 15 ezer liter tejet szállítanak el a telepről, az ágazat hosszú ideje meghatározó számunkra. Tavaly közel 510 millió forint volt a bevételünk, 2022-ben 550 millió forintot terveztünk.



Sikeres a döntés, meglehetősen bizonytalan a nemzetközi piaci helyzet

Nagy István agrárminiszter szerint a korábban bevezetett gabona-, olajos, és fehérjenövény kiviteli bejelentési kötelezettség sikeresnek minősíthető, az intézkedés elérte a célját – derült ki szaktárca hétfői tájékoztatójából. A rendkívüli világpiaci kereslet ellenére sikerült elkerülni a hazai kivitel megugrását, így a belső ellátást sikerült megvédeni. A tárcavezető kifejtette, az orosz–ukrán konfliktus továbbra is komoly bizonytalanságot hordoz a mezőgazdasági termények világpiacán, a hazai árumozgások szoros nyomon követése ezért továbbra is szükséges.

– Hallottam a hírt, miszerint több millió tonna gabona maradhatott az ukrán kikötőkben – utalt a friss beszámolókra Udvaros Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke. Kiemelte, a bizonytalan nemzetközi helyzet eredményeként újabb gabonaár-emelkedés várható. A hazai termelők kénytelenek árat emelni, mivel az utóbbi időben csaknem négyszeresére drágult a műtárgya, jelentősen többet fizetnek a vetőmagért, a gázolajért, továbbá a gépalkatrészekért is. Ha a gazdálkodók fenn akarnak maradni, kénytelenek meglépni az áremelést.