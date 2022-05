Aki csak tehette, már előre bevásárolt vetőmagból, inputanyagokból és növényvédő szerekből. Ugyanis több fajtából hiány van. Tavalyhoz képest a műtrágyához több mint négyszeres áron tudnak hozzájutni.

A hűvös idő miatt egy héttel később kezdték el vetni a napraforgót és a kukoricát Magyaratád környékén. – Szerencsénk volt, mert az elmúlt egy hónapban 66 milliméter csapadék esett a környéken, ami nagyban segítette a vetések fejlődését – mondta el Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke. Pár napon belül végeznek a vetéssel és már másodszor fejtrágyáztak. Jelenleg nincs hiányuk input­anyagokból.

– Hónapokkal korábban megrendeltük a növényvédő szereket, vetőmagokat, igaz, tavaly a műtrágya tonnáját 65 ezer forintért, most pedig 240 ezer forintért vettük, de hallottam, hogy az ára lassan eléri a 300 ezer forintot – emelte ki Lackovics Sándor. Megjegyezte: szerencsére a környezetükben található benzinkút, és nagyobb erőgépeikkel elmennek oda tankolni, hogy a kedvezményes áron kaphassák az üzemanyagot.

A napokban fejezik be a tavaszi vetéseket Somodor és környékén is. – Idejekorán próbáltunk mindent megrendelni, hogy ne legyen semmilyen ­anyagból hiányunk – mondta Pongrácz István, somodori gazdálkodó. Volt olyan vetőmag-kukorica, amelyből átmenetileg nem volt készlet. – A legnagyobb problémát a vegyszerváltás okozza, sokat az unió betiltott és a helyettesítők jóval drágábban szerezhetőek be – jegyezte meg Pongrácz István.

Berek Gábor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke elmondta: a napraforgó-gyomirtó szernél tapasztaltak hiányt, de más hatóanyagú szerrel tudták pótolni ezeket a somogyi gazdák. A gazdálkodók vetőmagokból, lombtrágyából próbáltak előre bevásárolni, hogy az ár­drágulásokat elkerüljék, ami nem csak hazánkban, hanem globálisan okoz problémát. Somogyban a tavaszi árpát, a zabot, a magborsót, a cukorrépát elvetették. Folyamatosan vetik a burgonyát hat hektáron, a napraforgó és a kukorica esetében még 24 ezer hektárnyi területen zajlanak munkálatok. Az őszi kalászosok fejtrágyázásával végeztek a somogyi gazdák, gyomirtásuk még zajlik.