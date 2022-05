Nyolc éve foglalkozik sajt- és tejtermékkészítéssel Varga Éva Izabella Törekiben. Holstein-­fríz teheneik napi 40-50 liter tejet adnak, ennyit dolgoznak fel a családi gazdaságukban. Manufaktúrájukban készülnek érlelt sajtok, kefir, ivójoghurt, görög joghurt, zsendice és krémtúró is. Termékeik színezék-, adalék- és tartósítószer-mentesek, ízesítésükhöz fűszernövényeket használnak.

– Piacokon kínáljuk év közben termékeinket, de nyáron szinte maradék nélkül mindent eladunk környékbeli éttermeknek és kézművesboltoknak – mondta el Varga Éva Izabella.

A Hotel Kardosfa konyhája tíz őstermelővel van napi kapcsolatban, akik heti rendszerességgel szállítanak neki. – Somlekvárból, mézből, homoktövisvelőből, fűszerekből és friss zöldségekből rendelünk a legtöbbet – mondta el Németh Krisztián szállodavezető. A húskészítmények is környékbeli termelőktől származnak. – Kiváló alapanyagot biztosítanak a helyi termelők. Azzal, hogy tőlük vásárolunk, őket támogatjuk, valamint fontos cél, hogy így kisebb az ökológiai lábnyomunk is – jegyezte meg a szállodavezető. A termelők nemcsak a kiváló minőséget garantálják, hanem a megfelelő mennyiséget is.

Tóth Péter 2013-ban kezdett el a húsos sommal foglalkozni. Szerettek volna egy olyan növényt választani, amely a térség múltjához illeszkedik, így Somogy megyében kézenfekvőnek tűnt a som, ami a megye településeinek nevében is visszaköszön. – Lekvárt viszünk be a kardosfai hotelnek, amelyet szuvenírként megvásárolhatnak a vendégeik – mondta el Tóth Péter. Folyamatosan biztosítani tudják az ellátást, a napokban pedig szörpöt is készítenek a tavalyi termésből. Ültetvényünkön idén augusztus közepén várható a szüret.





Számla a szörphöz

Nemcsak a vidéki vendéglátóhelyeken, hanem a kaposvári éttermekben is előszeretettel használják fel az őstermelők zöldségeit, készítményeit.

– Idényjelleggel gombát vásárolunk, a nyúl- és kecskehúst is termelő hozza nekünk, és májusban hársfa-, bodzavirágot szoktam beszerezni gyűjtőktől, amelyből szörpöt főzök – mondta el Horváth Gábor, a L’ Altro étterem tulajdonosa. Hozzátette: sok termelőnél a számlaképesség még nem adott, ami nehezíti az éttermeknek a beszerzést, ugyanis a vendéglátóknak igazolni kell az alapanyag eredetét.