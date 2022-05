A felvételinél az orvosi vizsgálatra még bejelentkezett egy munkavállaló, azonban közben kettőt telefonált, és azóta nem látták – említette a 340 dolgozót foglalkoztató Kaposvári Villamossági Gyár Kft.-nél nemrég történt esetet Szalai Gyula ügyvezető.

A munkát kereső egy jobb ajánlatot kapott az ország másik részéből, ezért a kaposvári gyárban nem találkoztak vele többé. A munkavállalók még mindig válogathatnak a lehetőségek között, főként, ha hajlandóak költözni.

– Nem könnyű a gazdasági társaságok helyzete, mert a 20 százalék kötelező béremelés mellett a termékszerkezetük nem változott, ugyanakkor a megadható béreket továbbra is a profithoz kell igazítani – mondta lapunknak Szalai Gyula. – Azt tudjuk tenni, hogy a kulcsembereket megpróbáljuk megtartani, de nagy mozgásterünk nincsen. Szabad munkaerő továbbra is alig akad. Próbáltunk hozzáférni az érkező ukrán munkaerőhöz, ehhez azonban nem kaptunk albérleti támogatást, és nyelvi akadályok is lettek volna.

Az ipari termelés területén tavaly Pest megyében állították elő a legnagyobb értéket. Az egy lakosra jutó ipari termelés Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében volt a legmagasabb, vagyis az országos átlag (évi 4,2 millió forint) több mint kétszerese. Baranya, Somogy és Békés megyében ugyanakkor a hazai szint felét sem érte el a mutató. Az egy főre jutó ipari termelés alapján a legnagyobb értéket előállító megyék (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér) állnak a fizetési lista élén, ebben a három megyében évek óta a legmagasabb a nettó átlagbér. A legvastagabb a tavalyi év végén Győr-Moson-Sopron megyében volt a fizetési boríték, átlag nettó 308 ezer forinttal. A lista végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét találjuk, ott 90 ezer forinttal maradnak el a nyugati határszélen dolgozók béréhez képest. Míg a fővárosban 2021 utolsó negyedévében 359 ezer forint volt a havi nettó átlagfizetés, Somogyban ez 234 ezer forintot tett ki. Az átlagfizetés megyénkben 2021 év eleje óta nettó 10 ezer forinttal emelkedett az év végéig.



Sokat elárul a munkanélküliség

Megállapítható az az összefüggés is, hogy a legrosszabb munkaerő-piaci statisztikájú megyék szerepelnek a fizetési rangsor végén. A KSH adatai szerint 2021 negyedik negyedévében Somogyban 5 százalék volt a munkanélküliségi ráta, míg Baranyában ez az érték 5,8 százalékot tett ki. A munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (9,2 százalék), Nógrádban (8,6 százalék) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (7,1 százalék) volt a legmagasabb tavaly év végén. A somogyi munkanélküliség mértéke a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyeivel említhető egy szinten. Ugyanakkor majdnem teljesnek mondható a foglalkoztatás Csongrád megyében (1,1 százalék) illetve Komárom-Esztergom megyében (1,2 százalék).



Nettó átlagkeresetek, 2021 IV. negyedév