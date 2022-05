Modern formában ugyan, de reneszánszát éli az extenzív, vagyis szabad tartású állattenyésztés a megyében. Lengyeltótiban egy gyümölcsösben legelnek a szarvasmarhák, így tartják rendben a gyepet az ültetvényen. – Ez egy öko szilvaültetvény és azt gondoltam, ha már öko, akkor a fűnyírást is a lehető legkörnyezetbarátabb módon kellene megoldani, mondta Markus Blaser tulajdonos érdeklődésünkre. Hozzátette: így nem kell sok energiát és pénzt fektetni a kaszálásba, a vörös angus és charolais marhák pedig szívesen legelnek a természet lágy ölén.

Békésen ápolják a tájat.

Forrás: K.R.

Kaposújlakon a bárányok nem hallgatnak, hanem legelnek az Avia Rent őrzött napelemparkjában. – Így nem kell bujkálva füvet nyírni, mondta érdeklődésünkre Kornyik Csaba ügyvezető. Hozzátette: a nyáj olyannyira jól érzi magát a területen, hogy már van szaporulat is. – Jó kombinációnak tartom a birkák és napelemek párosítását, mert olcsó és környezetbarát is, tette hozzá Kornyik Csaba.

Néhány éve a csurgói napelemparkot is úgy adták át, hogy az éltető napfény energiájának összegyűjtése mellett egy komplett birkanyáj otthonát képezze. Megtudtuk: az állatok jelenleg a cég bicskei napelemparkjában élik legjobb életüket. De idővel akár vissza is térhetnek a napfényes Dél-Somogyba, ahol már eleve olyan lábakra tették a napelemeket, hogy könnyen beférjenek alájuk a jószágok.

Úgy tudjuk a MATE Kaposvári Campusán is legeltetnek a napelemek tövében. Az intézmény saját, 8 ezer négyzetméteres napelemparkjában juhokat tart. A parkot egy legelőn alakították ki, de nem szerették volna csökkenteni az állományt, ezért továbbra is itt legeltetnek. Így két legyet ütnek egy csapásra, nem kell füvet nyírni és az állatok takarmányozása is megoldott. Jelenleg 51 anyajuh gondozza a növényzetet a területen. Megtudtuk: a Kaposvári Campus tervez olyan kutatásokat, amelyek azt vizsgálják, hogy miként befolyásolja a különböző növénykultúrák napelemmel történő időszakos árnyékolása a terméseredményeket.



Finomabb a hús

Az extenzív módon tartott állat húsa egészen más minőséget produkál. ­­– Az anyajuhok esetében különleges húsminőség tapasztalható, az izmoltsága és a kitermelési arányok miatt ez versenyképes lehet, mondta érdeklődésünkre Juhász Pál, a Kapos Ternero Kft. ügyvezetője. A vágóbárányok esetében viszont ez a fajta tartási mód nem jelent minőségi javulást, hiszen megkívánják a pluszabrakot, vagy a vágás előtti időben a hizlalást. Emlékeztetett: a juhok egykor a reptereket tartották karban olyan módon, mint napjainkban az egyre nagyobb területeken elterülő napelemparkokat.