– Mi a legfontosabb feladata új elnökként, minek lát neki elsőként?

– A szövetség megújításával, továbbépítésével szeretnék elsősorban foglalkozni. – Eközben a politikai színtéren, a médiában ugyanúgy képviseljük azokat az ügyeket, amelyeket szervezetünk felvállal. Így a hatékony munkahelyi érdekvédelmet és a bérfelzárkóztatást is. Most komoly kihívásnak tűnik az infláció elszabadulása, s az ezzel kapcsolatos kezelési metodika, hiszen az éves bérmegállapodások már megszülettek. Ezeket szerződések rögzítik, ellenük fellépni nem lehetséges, szűk mozgásterünk van. S rövidesen fel kell készülni a jövő évi bértárgyalásokra, ugyanakkor kormányzati intézkedésekre is szükség van ahhoz, hogy a munkavállalók anyagi helyzete javulhasson.

– Hogyan oldják meg a szakszervezeti tagok utánpótlását?

– Ez egy meglehetősen régóta húzódó problémánk. Sokan manapság is gyakran hangoztatják, hogy a fiatalok bevonzása az egyik legnehezebb és legfontosabb feladat. Lényegesnek érzem, hogy a témának jelen kell lennie a közoktatásban, képzésben. Kaposváron az utánpótlással, a közösségi élettel kapcsolatban is kedvező tapasztalatokat szereztem, ennek örülök. S az is fontos eredmény lenne, ha a fiatalokon kívül minél több középkorú is csatlakozna az érdekvédelemhez.

– Hogyan értékeli a somogyi bértárgyalások idei eredményeit?

– Sok munkahelyen két számjegyű emelésben állapodtak meg. Az infláció kihívás, ami elértéktelenítheti a bérmegállapodásokat, mégsem szabad azt gondolni, hogy az egyezségek nem voltak jók az adott pillanatban. Igen, ezek jó megállapodások voltak, elvégeztük a feladatunkat, ám változott a világ. Most egy olyan új kihívás előtt állunk, amit már nem biztos, hogy a munkahelyeken kell kezelni, hanem állami megoldást kell találni rá.