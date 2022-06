– Az önellátás volt a cél. Az, hogy ne függjünk senkitől, és meg tudjunk élni abból, amit megtermelünk. Legfontosabbnak viszont az egészséges táplálkozást tartom és azt, hogy a lehető legtöbb terméket ne kelljen boltban megvásárolni – idézte fel a kezdeteket Tomka Anna, akinek a szennai háza mellett 2600 gyümölcsfája van. További ezer pedig két másik gyümölcsösében található.

– Olyan helyet kerestem, ahol a gyümölcsöst nem szoktatták hozzá a vegyszerekhez. Ha a fákat nem permetezik, kialakul a saját immunrendszerük és megtanulnak védekezni a kórokozók ellen. Az ökológiai gazdaság fogalma értelmezhetetlen volt számomra, hiszen ebben nőttem fel, a szüleim gazdálkodtak, és sosem használtunk vegyszereket – mondta a gazdasszony.

Az első év a tanulóidőszak volt Anna számára. Sok termés ugyan a fán maradt, de nagy sikerrel próbálkoztak lekvár-, almalé- és gyümölcslékészítéssel. A második évben már almalekvárt és almalisztet is készítettek, amelyből különleges ízvilágú mézeskalácsot sütöttek, ami glutén- és laktózmentes volt. Meggymagpárna, céklapor, sütőtökös céklalé és sült tök került a piacra tőlük, és gyümölcsaszalásba fogtak.

– Kajszi, cseresznye, meggy, szilva, alma – sorolta az otthoni gyümölcsös fáit. – Áfonya, málna, szeder, egres, körte, dió, őszibarack, japánkörte, és most berkenyét is telepítettünk – ezek a gyümölcsök pedig már a niklai birtokán teremnek. Kísérletezésként ültetett levendulát és epret is. Amelyiknek kedvez a talaj, azt tartja meg.

– Nem mondom, hogy könnyű helytállni, mert egyáltalán nem az. Egyedül nem bírnám – mondta a gazdálkodói életmódról. – Évről évre van segítségem, mert a napszámban dolgozó munkatársaim mindig visszatérnek. A Jóistenhez fordulok, ha kilátástalannak vélem a helyzetemet, és mindig megérkezik a segítség. Ha másképpen nem, akár egy ötlet formájában.

– Egyszer a káptalantóti kézműves piacon beszélgettem valakivel, aki ötletet adott almalisztkészítéshez, amelyre kiváló lehetőséget nyújt a lének kipréselt alma maradéka. Kipróbáltam, s bejött. Hasonlóképpen érkezett meg az almaecet receptje is, amely kívül-belül gyógyhatású az emberi szervezetre – mondta Tomka Anna, aki már nemcsak gyümölcsöst, hanem háztáji zöldséges kiskertet is gondoz, és úgy érzi, hamarosan az állattartás is elkerülhetetlen lesz számára.