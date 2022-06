– A négy hektárnyi próbaaratáson már túl vagyunk, kedden elkezdtük az őszi árpa betakarítását – mondta Hársházi Péter szentgáloskéri családi gazdálkodó. – Előző éjszaka ugyan 1,5 milliméter eső hullott, de úgy tervezzük, hogy egy nap alatt 30–35 hektáron végzünk és péntekig be is fejezzük az őszi árpa betakarítását.

A 2021-es hektáronkénti kilenc tonnás átlagterméssel szemben az idén hektáronként nyolc tonnás hozamra számítanak. Hársházi Péter szerint súlyos nehézséget okozott az őszi-téli aszály, októbertől februárig nagyjából 20 milliméter csapadékot mértek. Bár térségükben májusban nagy eső hullott, ám ez már kevésbé hasznosult. A gazdálkodó úgy tervezi: az őszi árpát majd akkor adja el, amikor megfelelő árat kínálnak a kereskedők. Tonnánként közel 117 ezer forintot ajánlanak, ő viszont legalább 130 ezer forint körüli árat szeretne. Ha ugyanis túl olcsón adná el az árut, akkor nem tudná megfinanszírozni a következő évet. – A jelenlegi terményárak ugyan jóval magasabbak, mint egy éve, ám a költségek is meredeken megugrottak – hangsúlyozta. – A műtrágya tavaly óta csaknem háromszorosára drágult, s nagyon felment a munkához használt egyéb növényvédő szerek ára is, no meg a gázolajért is többet fizetünk.

Az igali Igal-Agro Kft. dolgozói kedden kezdték betakarítani a 70 hektár őszi árpát. Összesen 11 gyenge adottságú parcellán dolgoznak. A vállalkozás három kombájnt és ugyanennyi szállító járművet állított munkába, s ha minden a tervek szerint zajlik, akkor már szerdán végeznek. Nagy György ügyvezető azt mondta: tavaly egy hektáron hét, az idén átlagosan hat tonna árpát szednek le.

– Több területen a vártnál gyengébb az őszi árpa minősége – közölte. – A termény értékesítésével várunk, a felkínált tonnánkénti 115 ezer forint helyett minimum 130 ezer forintot tartunk elfogadhatónak. Tárolónkban összesen 20 ezer tonna áru fér el, bőven van hely, az utolsó 300 tonna tavalyi termésű kukoricát a jövő héten szállítják el tőlünk.

Kevés eső esett és az se jókor

Somogyban 16 500 hektáron terem őszi árpa. Több területen – például Csurgó térségében is – túl vannak már a próbavágáson, s elkezdték a betakarítást – közölte lapunkkal Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)megyei elnöke.

Az őszi kalászosoknál az enyhe tél miatt a növények bokrosodása megfelelően alalkult. Madarász Zoltán szerint az év eleji csapadékhiány miatt az állományok kialakulása vontatott volt, de az áprilisi csapadék a növényeknek jót tett, szépen alakultak és egyöntetű képet mutatnak.

– A tavasz végi kedvező időjárás miatt a növények jól termékenyültek, a kalászok teltek, így közepes termés várható – közölte. – Növényvédelmi szempontból a vetésfehérítő bogarak hosszan elhúzódó betelepedése okozhatott gondot. A június elején megjelenő csapadékfrontok, a meleg, változékony időjárás következtében kialakuló hajnali harmat és a magas páratartalom különösen kedvez a fuzáriumos kalászfertőzésnek.