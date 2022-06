“Balatontól 7 kilométerre, Fonyód felett eladó egy 1000 négyzetméter alapterületű kiváló adottságokkal rendelkező jelenleg befejezetlen kastély! Az ingatlan 6753 négyzetméteres telken helyezkedik el. A kúria 20 szobával 2 konferenciateremmel, fürdőszobákkal konyhával ellátott. A kastélyt akár apartmanonként is lehet értékesíteni, kiváló befektetés!!

A kastély összesen 450 négyzetméters terasszal rendelkezik, a nyugati oldalról a Badacsonyt is látjuk! A fantasztikus elhelyezkedéséből adódóan kiválóan alkalmas idősek otthonának, szálláshely szolgáltatásnak, konferenciateremnek, magánklinikának, stb. A Balaton 7 kilométer m távolságra érhető el, mivel most az üdülőhely rendkívül felkapott az ingatlan befejezett állapotban mai számítás szerint cca. 1 millió 500 ezer eurót ér!!! A kúriához külön megvásárolható egy hatalmas istálló 7600 négyzetméteres telken, ezen kívül még megvásárolható még egy kb 6000 négyzetméteres terület is az ingatlan mellett. [...]”

