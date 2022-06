Már elég puha és a zöld színnek nyoma sincs a frissen szedett barackoknak.

– Most csak csemegének viszem, de tettem már el dzsemet is a kajsziból – mutatta a frissen vásárolt barackot Bodnár Jánosné.

– Megérkezett az őszibarack, tessék megnézni, milyen szép és nagyon finom! – mutatta portékáját Szabó Krisztián. -Sajnos a tavalyi árból nem tudunk engedni, mert messze kell mennünk érte, ami emeli az árat. A környéken ugyanis sok helyen elverte a jég. Ez Látrányból való – mutatta a árus a Balaton környéki barackot.

– Most a Pinkcot érik, ami egy korai fajta. Viszik enni és befőzni is. Július elején várhatóan a régi magyar fajták is érnek majd. Idén mindenki próbál lekvárt eltenni, mert tavaly alig volt termés – mondta Székely Ferencné, aki tolnai sárgabarackot árult a piacon. A szomszédos standon vajbabért álltak sorba.

– Lefagyasztani viszem, mert jó olyankor elővenni, amikor éppen szükség van rá – mutatta Simon Zoltánné a kosarát.

– Főzeléknek, levesnek egyaránt viszik, most zsenge, most érdemes – tette hozzá Bódis Lajosné, miközben kiszolgálta vásárlóját.

A nyarat nemcsak a színes gyümölcskavalkád, hanem az piacon felbukkanó gyerekek is jelzik, egyre többen kísérik el a felnőtteket az ebédbeszerző körútra.

– Barackot, kukoricát, és málnát vetettünk a nagymamával, ma nála vagyunk vendégségben, készít nekünk ebédet – mutatta Muschál Csenge és Szófia a nagyi telepakolt kosarát. Pirulnak a paradicsomosstandok is, mellettük a paprikahalmok. Ugyan még nem kezdődött meg igazán lecsószezon, de fel lehet készülni rá, nehogy meglepetésként érjen!