A cég a régi helyétől körülbelül 50 méterrel arrébb vásárolta meg azt a 9000 négyzetméteres területet, ahol raktárat, szociális helyiségeket és irodáknak alkalmas épületet húztak fel az elmúlt másfél évben. Fülöp László a KVIKSZ Kft. ügyvezető-tulajdonosa lapunknak elmondta, azért kezdték el a beruházást, mert a vállalkozásuk folyamatosan fejlődött, a régi – harmad akkora székhelyet – kinőtték.

A KVIKSZ Kft. jelenleg hetven embernek ad munkát Kaposváron, a bővítéssel újabb munkahelyeket hoztak létre. Fülöp László kiemelte, Pécsen is nyitottak egy telephelyet, ahol tíz embert foglalkoztatnak. A kft-nek mintegy nyolcvan alvállalkozó is bedolgozik. A cég 1999-ben alakult meg, akkoriban azonban szinte még csak villamos hálózatok kivitelezésével foglalkoztak, az évek során viszont több más tevékenységi körrel bővült a szolgáltatásuk. Jelenleg épületvillamossági, villanyszerelési, feszültségi alatti munkákat is vállalnak, de napelemes rendszerek kiépítésével is foglalkoznak.

Utóbbival kapcsolatban Fülöp László elmondta, egyre többen érdeklődnek a napelemes megoldások iránt. A kormány napelemes pályázatában generálkivitelezőként vesznek részt és körülbelül 150 családi háznál dolgoznak majd a közeljövőben. A magasabb villamos energiaárak miatt sokan önerőből is belevágnak a napelemes beruházásba – tette hozzá a KVIKSZ Kft. ügyvezető-tulajdonosa.