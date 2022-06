Takács János azt mondta: településükön nincs közmunkás, így a diákok nyári segítsége hasznos a községnek. Ezenkívül a fiataloknak is fontos, hiszen munkatapasztalatot szerezhetnek, megtanulnak csapatban dolgozni, s a kamaszok, ha csak egy-két hónapig is, de hozzászoknak ahhoz, ami néhány éven belül vár rájuk.

Süle Tibor, a 276 lelkes Alsóbogát polgármestere azt mondta: egy középiskolás lányt foglalkoztattak tavaly, aki könyveket katalogizált. Idén is folytatni kívánják a programot, amit jó ötletnek tartanak.

Sikentáncz Józsefet, az egyik siófoki étterem vezetőjét is érdekli a nyári munkaprogram, a munkaerő-felvétel előtt azonban fontos, hogy megismerjék a foglalkoztatás feltételeit. Vállalkozásukban két hónapra 4-5 fiatal is elhelyezkedhetne. – Képzett munkaerőből továbbra is nagy a hiány – emelte ki a szakember. – Az éttermünkben felszolgáló, pultos, pizzafutár, konyhai kisegítő munkakörbe is fel tudunk venni fiatalokat.

Tömösváry Máté, a Balaton Ker-Tész Szövetkezet elnöke azt mondta: az alvállalkozók a fiatalokat barackszedésnél, -válogatásnál kívánják foglalkoztatni. Karád környékén előreláthatóan 20-30, elsősorban középiskolás jelentkezésére számítanak. Van olyan diák, aki a jogosítvány megszerzésére gyűjti a zsebpénzt, mások a nyaraláshoz.

A Technológiai és Ipari Minisztérium tájékoztatása szerint a 2013 óta futó nyári diákmunkaprogram elsősorban bértámogatással ösztönöz a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatására. A fiatalok június közepétől regisztrálhatnak, a támogatásokat önkormányzatok, mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban tevékenykedő vállalkozások hívhatják le.



Kétmilliárd forintos a keretösszeg

A programba 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek, akik jelenleg nem állnak munkaviszonyban, nem rendelkeznek vállalkozási jogviszonnyal, derült ki a szaktárca tájékoztatójából. Az önkormányzatok esetében legfeljebb napi hatórás foglalkoztatás támogatható. A helyhatóságok részére legfeljebb két hónap időtartamra teljes egészében megtérítik a munkabért.

A mezőgazdaságban, turizmusban és vendéglátásban tevékenykedő munkaadóknál legfeljebb napi nyolcórás foglalkoztatás támogatható, a program a munkabér összegének háromnegyedét vállalja át.

– A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként bruttó 195 ezer forint vehető figyelembe – közölték. – Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében ez a limit 150 ezer forint. Kétmilliárd forintos a keretösszeg. Fontos változás, hogy a 25 év alattiak munkavégzése az idéntől szja-mentes, így több pénz marad a diákoknál.



Fotóill.: Lang Róbert