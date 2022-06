Sem idő, sem kapacitás nincs folyamatosan adatokat küldeni az aktuális forgalomról. Ezt már Egyed Márton, egy marcali pizzéria tulajdonosa mondta. – Nekem ez kicsit olyannak tűnik, mint a kétezres évek elején a kötelező standolás volt. Bevezették, aztán egy hónapon belül megszüntették. Ha hetente egyszer kellene adatot szolgáltatni, az még megoldható, de folyamatosan megoldhatatlan, tette hozzá a marcali vállalkozó.

– A bevezetése nem egyszerű és nem is értem a jelentőségét, hangsúlyozta Makkos Péter, fonyódi vendéglőtulajdonos, a KISOSZ Somogy Megyei Szervezetének alelnöke. – Ez egy olyan többletfeladat, amely haszonnal nem jár. – Nem tudjuk, hogy milyen adatokat akarnak tőlünk, azt sem, hogy milyen rendszerességgel, s azt sem, hogy miért. Én úgy gondolom, ennél jobban már nem lehet kifehéríteni a gazdaságot, hiszen már most is mindent tudnak a hatóságok rólunk és rengeteg így is az ellenőrzés.

A fenti okok miatt a somogyi országgyűlési képviselőkhöz fordultak segítségért. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő lapunknak elmondta: az eredeti július 1-jei dátumot a közbenjárására sikerült 2023. január 1-re módosítani. Még a választások előtt kezdett tárgyalni erről, miután megkereste őt a KISOSZ Somogy megyei szervezete.



Sok a kihívás, kevés a dolgozó a vendéglátóhelyeken

Ha a kötelező adatszolgáltatás nem lenne elég kihívás a vendéglátósoknak, meg kell küzdeniük a folyamatosan emelkedő nyersanyagárakkal is. A nagykereskedésekben már napi árak vannak, de az étlapokon szereplő árakat nem lehet naponta változtatni. Az itallapok is változnak, a sörgyárak már bejelentették az áremelést. Az energiaárak emelkedésétől is tartanak a vendéglátással foglalkozó kisvállalkozók, s akkor még nem is szóltunk az állandósult munkaerőhiányról, ami mindegyik általunk megkérdezett vállalkozónál gondot okoz. Egyed Márton és párja fejenként két dolgozó munkáját látja el, így tudnak működni akkor is, ha nincs elég munkavállaló. – Aki néha jelentkezik, az nem megfelelő szakmailag, vagy hazudik magáról – mondta a marcali vállalkozó. – A nyár nehéz időszak, mert mindenki inkább a Balatonon szeretne dolgozni, holott mi többet fizetünk és éves állásra keresünk embereket.

A zamárdi Mészáros Balázs sem talál elegendő dolgozót, hiába a magyar riviéra közelsége. – Egyetemista sokszor nem jön el próbanapra sem. Eddig két ember helyett dolgoztunk, most már három helyett. Fizikailag bírjuk, de szellemileg nem, ráadásul szerintem megint olyan nyár lesz, hogy hétvégén tömeg érkezik, hétközben azonban pangás lesz.