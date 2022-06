A megyéből 2118-an nyújtottak be napelemes pályázatot. Az igényelt összeg valamivel kevesebb mint 9 milliárd forint volt. Kánai Gábor, a balatoni Solar Generation Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, Somogy megyében tavaly decembertől az idei év elejéig igényelhettek támogatást a családok, akik kétféle összegre, 2 millió 900 ezer és 11 millió forintra pályázhattak.

– Óriási népszerűsége volt a programnak, nálunk is többen érdeklődtek a napelemes rendszer és a pályázat iránt – hangsúlyozta Kánai Gábor. – Mintegy hetven családnál végzünk majd kivitelezést, azonban a támogatói okiratok még nem érkeztek meg, ezért várhatóan csak az év vége felé állunk neki a munkáknak. Azt látjuk, hogy az uniós pályázat nélkül is sokan szeretnének napelemes rendszert az otthonukba. Többen nemcsak a hagyományos, hanem a szigetüzemű napelemek iránt is érdeklődnek. Ez egy olyan rendszer, ami önállóan működik és nem táplál vissza energiát a hálózatba – emelte ki az ügyvezető. Kánai Gábor azt is hozzátette, amikor kiírták a pályázati összeget, akkor olcsóbban ki lehetett építeni a napelemes rendszert. Az elmúlt időszakban azonban megemelkedtek az árak, ezért elképzelhető, hogy akár 20 százalékkal is többe kerül majd a kivitelezés, amit várhatóan a családoknak önerőből kell kifizetniük.

A Technológiai és Ipari Minisztérium megkeresésünkre azt mondta, országosan több mint 40 ezren pályáztak. A programra több mint 201 milliárd forint áll rendelkezésre. Vannak olyan régiók, ahol a családok nem a legmagasabb összegre tartottak igényt, ezért az előzetesen tervezettnél több háztartás kaphat majd támogatást – tették hozzá.



Majdnem 50 milliárd forint maradt

A lakossági napelemes uniós pályázatról elérhető adatok szerint a legtöbb támogatást az észak-alföldi régióból igényelték, összesen 28,4 milliárd forintot, ami a keretösszegnél 6,5 milliárd forinttal kevesebb. Dél-Alföld három megyéjéből majdnem 2 milliárd forinttal kevesebbre, 24,8 milliárd forintra pályáztak a családok. Nyugat-Dunántúlon és Budapesten is bőven marad pénzt. Előbbi régióban a keretösszegtől majdnem 10 milliárd forinttal kevesebb pénzt igényeltek napelemes rendszerre. Az adatokból kiderül, hogy országosan 43 ezer 374-en pályáztak, az igényelt támogatás összege 153 milliárd 655 millió forint volt, ami csaknem 50 milliárddal kevesebb, mint a teljes keretösszeg.