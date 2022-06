Több órán keresztül nem volt üzemanyag hétfő délután az egyik kaposvári OMV kúton. Információink szerint a hétvégén a szokásosnál is többen tankoltak a kúton és a beígért üzemanyag-szállítmány sem érkezett meg, ezért fogytak ki a tartályok. Kedden reggel ottjártunkkor már lehetett tankolni és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy folyamatosan érkezik az utánpótlás. Az OMV kúthálózat autónként 50 literben korlátozta a tankolható mennyiséget a hatósági áras üzemanyagfajtáknál.

A homokszentgyörgyi benzinkúton az aratási szezonnak kedvező korlátozást vezettek be. Horváth János a töltőállomás tulajdonosa érdeklősünkre elmondta, a traktorok és a kombájnok naponta 1000 liter üzemanyagot tankolhatnak. A gépekbe hatósági áron 500 litert, tartályba piaci áron újabb 500-at vásárolhatnak. Ez a szabályozás azokra a mezőgazdászokra vonatkozik, akik partnereik, az „idegen” traktorosok, hasonló szabályozással naponta legfeljebb 200 literhez juthatnak hozzá. Horváth János hozzátette, az ellátás folyamatos a benzinkúton, amint megrendelik az üzemanyagot 48 órán belül meg is kapják.

A kaposfői AVIA kúton részleges szabályozást vezettek be keddtől. Az autókba annyi üzemanyagot lehet tölteni, amekkora űrtartalmú a jármű tankja, a kannákba hatósági áron csak 10 litert vásárolható. Tóth Noémi a töltőállomás üzemeltetője elmondta, aki ennél többet szeretne tankolni megteheti, de akkor már piaci árat kell fizetnie. Tóth Noémi kiemelte, azért hozták meg ezt a döntést, mert nagyon sokan akartak náluk tankolni és többen „visszaéltek” a kannás vásárlással. – Hallottunk arról, hogy nálunk hatósági áron megvették az üzemanyagot, majd a környék falvaiban piaci áron eladták. Azt gondolom, ez eléggé felháborító dolog – hangsúlyozta a töltőállomás üzemeltetője.

A MOL-kutakon is korlátozásokkal találkozhatnak az autósok. Néhány napja 100 liter helyett hatósági áron már csak 50-et lehet tankolni. A MOL sajtóosztálya érdeklődésünkre elmondta: a nyári időszakban a turizmus és a mezőgazdasági munkák miatt 30-40 százalékkal is nő a forgalmuk. Ezt tetézi most, hogy külföldről 30 százalékkal kevesebb üzemanyagot hoznak be, mint korábban, ezért döntöttek az újabb korlátozás mellett – tették hozzá.

Szerdától a gázolaj beszerzési ára bruttó 6 forinttal csökken, a benzin ára a hét közepén nem változik. Így a hazai piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 95-ös benzin: 778,9 Ft/liter, gázolaj: 826,9 Ft/liter 480 forintos hatósági áron pedig még tudunk tankolni, korlátozottan. forrás: holtankoljak.hu

Leszabályozza a tankolást a kútoszlop

A MOL sajtóosztálya érdeklődésünkre azt is elmondta, a következő napokban töltőállomásaikon átállítják a kútoszlopokat. Ez azt jelenti, hogy a hatósági áras üzemanyagokból 50 liter tankolt mennyiség után nem lehet többet tölteni a járműbe. Kiemelték, ha valaki nem tájékozódott, nem olvasta el a korlátozásról szóló kiírást és még véletlenül 50 liternél többet tankol, akkor ha jogosult hatósági árra, természetesen az 50 liter feletti tankolására is hatósági árat alkalmaznak. A sajtóosztály hozzátette, aki autóba és kannába egyszerre tankol, annak piaci árat kell fizetnie. Csak kannás tankolásért szintén piaci árat számolnak majd fel.

