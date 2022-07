A napokban végezett a hársméz pergetésével Horváth Zoltán. A kaposfüredi méhész elmondta: méhcsaládjai egyenként 11 kilónyi mennyiséget adtak le. – Optimálisak voltak az időjárási körülmények, volt kellő csapadék és meleg is tavasszal, egy közepes termés lett a hársmézből – mondta el a méhész. Hozzátette: idén sikerült akácmézet is pergetniük, bízik benne, hogy napraforgóból is megfelelő mennyiséget tudnak gyűjteni méhei.

A legnagyobb összefüggő hárs terület a Zselicben található. Sok méhész vándoroltatja ide méheit az ország minden részéről. Hanzel Róbert Kardosfa környékére vitte nyolcvan méhcsaládját. – Csütörtökön kezdtük el a hársméz pörgetését, tavalyhoz képest jóval nagyobb mennyiséget tudtunk gyűjteni – mondta el a kaposmérői méhész. Hozzátette: a nagy meleg perzseli a virágokat, mindössze pár napig tudnak még gyűjteni a méhek. – Tíz éve méhészkedem és ilyen jó akáctermésünk nem volt és nem panaszkodok a hársra sem, bízom benne, hogy napraforgóról is ilyen sikeres lesz – jegyezte meg Hanzel Róbert. Kiemelte: a felvásárlási ár jelenleg a repceméz esetében ismert, ami 1200 forint, tavaly is ennyiért vették meg, holott a költségek nagy mértékben emelkedtek. – Harminc éve méhészkedek, de ilyen jó évem még nem volt – mondta el Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke. Hozzátette: az elősző tíz év nehéz időszakát most pótolja az akácszezon, valamint a repcéből is kiemelkedő mennyiséget tudtak gyűjteni a méhek. A kaposvári méhész kiemelte: a tudatos mézfogyasztók továbbra is keresik a termelői mézet, nem a külföldről származó beazonosíthatatlant.