Be kell jelenteni 15 napon belül a szolgáltatónál, ha változik a villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személye – hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Emlékeztet, a felvételi ponthatárok kihirdetése egyben az albérletpiac főszezonjának kezdete is, számos ingatlan talál új bérlőre. A bérleti szerződések mellett oda kell figyelni a közművekkel kapcsolatos teendőkre is.