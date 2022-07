Kettő kombájnnal gyűjtötték össze az étkezési mákot a Gyenis Agro cégcsoport termőföldjéről. A családi vállalkozás a tavalyi 70 hektár helyett, idén mindösszesen csak 40-en termelt mákot. – Piaci okok miatt döntöttünk úgy, hogy csökkentjük a termelési mennyiséget – hangsúlyozta Gyenis Roland, a cégcsoport társ-ügyvezetője. – A magas gabona felvásárlási árak miatt nem igazán éri meg ezen az árszinten termeszteni a mákot. Ez sokkal kockázatosabb technológiát igényel, mint az őszi búza termesztése. Nagyon ki vagyunk téve az időjárásnak. A szél és a csapadék meg tudja tizedelni az állományt – mondta Gyenis Roland.

Néhány mákgubó meg is sínylette az elmúlt hetek időjárást, összességében azonban megfelelő termésre számítanak a gazdálkodók. – Azt gondolom, hogy a közepestől egy kicsit jobb színvonalat tudunk megütni – folytatta a Gyenis Agro cégcsoport társ-ügyvezetője. – Tavaly 600-700 kilogramm termett hektáronként idén azonban 800-900. Azért is lett jobb a termés, mert az időjárás kedvező volt a növénynek. A mák nagyon jól bírja a szárazságot, nem igényel sok csapadékot. A kevés eső miatt nem kellett sok gombafertőzéssel megküzdeni és kevesebb vegyszert is használtunk el – mondta Gyenis Roland.

Fotók: Lang Róbert

Az aratási munkák után a mákot raktárba szállítják, majd nekiállnak megtisztítani az összegyűjtött szemeket. A növényt egy durva rostán engedik át, hogy a gubótörmelékek ne kerüljenek be a mákszemek közé. A tisztítási folyamat második felében a rázóasztalon fajsúly szerint osztályozzák a mákot, hogy a legapróbb szennyeződéseket is el tudják távolítani a szemek közül. A több tonnányi étkezési mák egy részét becsomagolják és a cégcsoport üzletében eladják, de felvásárlóknak is értékesítenek a sütemények egyik fontos alapanyagából – tette hozzá a Gyenis Agro cégcsoport társ-ügyvezetője.

Felvásárlók is visznek a somogyi mákból

Gyenis Roland elmondta, tavaly 1270 forintért kínálták a mák kilóját, idén azonban biztosan drágábban lehet majd hozzájutni. A terméket majd csak akkor árazzák be, ha megvizsgálták a piaci helyzetet. Az árat ugyanis a csehországi import mák ára jelentősen befolyásolhatja. A gazdálkodó hangsúlyozta, a csehek annyi mákot termelnek, hogy nem tudják eladni sem. Ezért gyakran fordul elő, hogy több évvel ezelőtt learatott mákot hoznak be Magyarországra és azok kerülnek a nagy áruházak polcaira. Gyenis Roland kiemelte, nemcsak a felvásárlók vesznek tőlük mákot, hanem olyanok is, akik a piacon értékesítik tovább. A Gyenis cégcsoport már évtizedek óta termeszt mákot. Rajtuk kívül Somogy megyében kevesek foglalkoznak a növénnyel.