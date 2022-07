– Sütödénkben a kenyér ára augusztus 8-tól várhatóan átlag 20 százalékkal nő – mondta Nógrádi Ferencné, a kaposvári Nógrádi Pékség munkatársa. – Így a házi fehér kenyér kilója a mostani 500 forintról 600 forintra emelkedik. A kifli 150 helyett 160 forint lesz, az 50 forintos zsemle pedig 60 forintra drágul. Nem tudjuk, hogy miként alakul az energia ára, legjobban a gáz árváltozásától félünk, de az alapanyagárak is a csillagos egekben vannak. A liszt alig egy év alatt a háromszorosára drágult, szinte hetente többet kérnek a beszállítók, legutóbb a múlt héten emeltek árat, s állítólag jövő szerdán újra emelkedik. S a korábban az egyik legolcsóbb sütőipari alapanyag, a vaníliás cukor ára is fél éven belül csaknem háromszorosára nőtt, s a margarinon kívül a tojásporért és az élesztőért is többet fizetünk, sorolta a dráguló alapanyagokat Nógrádi Ferencné.

Idén másodszor emelnek árat ebben a pékségben, de több kaposvári és környékbeli pékség is már túl van a kényszerű lépésen. Nógrádi Ferencné úgy tudja, hogy néhány sütöde a jövő héten lépi meg az áremelést.

– Legalább 40 éve járok a Kossuth utcai pékségbe, s általában fél kiló fehér kenyeret szoktam vásárolni – mondta Varga Róbert kaposvári nyugdíjas. – Szeretem még a sós rudat, s minden bizonnyal akkor is ide jövök, ha drágul a pékáru. Szinte mindennek felmegy az ára, a tejnek, a felvágottnak és a gyümölcsnek is. Sajnos, az aszály és a növekvő energiaköltségek a kenyeret sem kímélik.

A kaposvári Pojtner pékségben július 19-től új árlista van érvényben, de könnyen előfordulhat, hogy rövidesen ismét változnak az árak. A fehér kenyér kilója 500 forint, a 0,75 kilós barna magvas veknié 400 forint, a negyed kilós hagymás cipó 240 forint. Az áremelés érintette a péksüteményeket is: egy kifli 110 forint, s ennyit kóstál a sós rúd darabja is, a sajtos fonott 250 forintért, a kakaós csiga 300 forintért, míg a nutellás tekercs 400 forintért kerülhet kosarunkba, s aki diós patkó szeretne enni, annak 320 forintot kell fizetnie.

– Fel kell kötni a gatyát, ha a fix kiadások tovább emelkednek – mondta Pojtner János, a pékség tulajdonosa. – Nem tudom, hogy mennyivel nő majd ősszel a gáz és a villany ára, remélem, majd valahogy kigazdálkodjuk a költségeket.

Feleslegesen nem megy a kemence

Pojtner János azt mondta: a liszt július elején megint drágult. Tavaly szeptembertől kilónként 140 forinttal magasabb összegért kapják a számukra nélkülözhetetlen alapanyagot. Hangsúlyozta: a következő időszakban még inkább figyelnek az energia-felhasználásra. Csak akkor gyújtják be a kemencét, amikor szükséges, s a világításra is ügyelnek.

– Az egyik beszállítónk július 18-tól közel 20 százalékkal adja drágábban a kenyeret és péksüteményeket – közölte Butor Sándor, az Atád Coop Zrt. cégvezetője. – Három sütödétől kapjuk az árut, s a folyamatokat figyelembe véve nem zárható ki egy újabb emelés.