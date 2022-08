Különös helyzetet teremtett Gulyás Gergely kancelláriaminiszter elmúlt hétvégi bejelentése, amelyben azt közölte: a céges autókra nem vonatkozik a hatósági áras üzemanyag-vásárlás lehetősége. Az erről szóló rendelet még aznap napvilágot látott, arra viszont nem tér ki, hogy mi a helyzet az egyesületek tulajdonában lévő autókkal, s azokkal az esetekkel, amikor a munkavállaló számlát kér a munkavégzéshez használt saját autója tankolásáról.

Ez az általunk megkérdezettek szerint a kút üzemeltetőjének jófejségétől függ. Van, ahol így is hatósági áron számolják a benzint vagy gázolajat, másutt pedig a magasabb literenkénti áron adják.

– Aki mifelénk számlát kér, az automatikusan emelt áron kapja az üzemanyagot – osztotta meg tapasztalatait Kovács Gábor, a gyékényesi Somogyi Hármashatár Vadásztársaság elnöke. – A hivatásos vadászok a társaság tulajdonában lévő autóikat használják, amelyekbe most már csak drágán tankolhatnak, s ugyanez a helyzet a fűkaszákkal, motorfűrészekkel is. Mivel senki nem mondta ki, hogy az egyesületek mentesülnek a szigorítás alól, azzal számolunk, hogy az autóink cégesnek számítanak.

A megnövekedett üzemanyagköltségek, a drága takarmány és áram miatt majdnem duplájára nőttek a gyékényesi társaság kiadásai, tette hozzá az elnök. A vadásztársaság várhatóan nem számít majd átlagfogyasztónak, a vadhűtők áramfelhasználása számításaik szerint meghaladják majd az évi 210 kilowattórát.

Saját autóikat használják a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság hivatásos vadászai. Ők átalánydíjban kapják az útiköltség-térítést a társaságtól. – A területünkön lévő 60 kilométer villanypásztort és 80 kilométer kerítést egész évben karban kell tartani. Erre tartunk két UAZ-t, azokat viszont csak emelt áron tudjuk tankolni, ezek ugyanis a társaságunk tulajdonát képezik – mondta Meiszterics János, elnök. – A vadásztársaságok gyakorlatilag máról holnapra élnek, az ág is húzza őket: a vadkár nagy, az aszály drámai, a költségeink mintegy 6 millió forinttal emelkednek éves szinten. Ezt kigazdálkodni roppant nehéz. Az őzek nászakor érkező vendégeket nem lehet lóháton kivinni az erdőbe.

A Gyótai Vadásztársaságnál útnyilvántartás alapján térítik meg a vadőrök költségeit, a társasági tulajdonú traktorok tankolása azonban problémás. – Ez kutanként eltérő, van, ahol még lehet hatósági áron vásárolni gázolajat, de van, ahol már nem adnak. Ráadásul az egyik kúton csak 20 litert adnak, ami persze nem elég, kannába vásárolni pedig csak emelt áron lehet – mondta Tibáld Béla, elnök. Hozzátette: számít arra, hogy emelkedni fognak a kiadásaik, hiszen már megkezdték az előkészítést, hogy felkészüljenek a gímbika vadászatra.

Erdőt járni patással sem olcsóbb

Meiszterics János szerint lovat tartani sem olcsóbb, mert drága a takarmány. Ráadásul nem is lenne túl kényelmes módja a les megközelítésének, hiszen nincsenek olyan állapotú utak, hogy hintóval, vagy szekéren lehetne közlekedni, mint szépapáink korában, fűzte hozzá Kovács Gábor, gyékényesi vadásztársasági elnök. Azt mondta: romantikus ötlet lenne télen lovas szánnal menni a lesre, persze ahhoz hó is kell. Biciklivel pedig aligha elképzelhető a külföldi vendégvadászok fuvarozása, hiszen a pénzükért minőséget várnak, legyen az bármennyire is megterhelő a nem piaci alapon működő, roppant fontos vadgazdálkodási tevékenységet végző társaságok számára.