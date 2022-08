– A nyáron ez volt a második áremelésünk – mondta Szommer Gábor, a kaposvári tejüzem kereskedelmi vezetője. – Június elején és most, augusztustól is 10-10 százalékkal drágult a tej, a túró, a trappista sajt, a vaj, illetve a sajtkrém is.

A szakember hangsúlyozta: több ok áll a drágulás hátterében. A nyers tej literenkénti ára tavaly augusztusban 110-115 forint volt, jelenleg több mint 160 forint. A 200 dolgozót foglalkoztató kaposvári cégnél évente nagyjából 60 millió liter tejet dolgoznak fel, ennek több mint 70 százaléka somogyi. Az alapanyag­ár emelkedésén kívül sokkal többet fizetnek az energiáért, s 2022-ben két lépcsőben emeltek munkabért, január elsejétől tíz százalékkal, s július elsején újabb átlag tízszázalékos növelésről született döntés, a szakmunkások ennél is magasabb béremelésben részesültek.

– S ezekre jön még a szállítási költségek növekedése is – hangsúlyozta Szommer Gábor. – Egy éven belül csak ezen a területen közel 30 százalékkal ugrottak meg a kiadásaink. Számos, a termeléshez közvetlenül kötődő tétel is megugrott, így többek közt a csomagolóanyag ára. Egy kétdecis pohár, amelybe tejfölt, kefirt vagy joghurtot is tölthetünk, tavaly nyáron négy forint volt, most hat forint 80 fillér.

Szommer Gábor kiemelte, az áremelésnek ezzel nincs vége. Szeptembertől nagyjából további tíz százalékkal drágulnak a tejtermékeik. Azt is elmondta, nem számít a fogyasztás jelentősebb visszaesésére, mivel a tej alaptermék, éppúgy, mint a kenyér vagy a hús.

Kevesebbet vásárolnak belőle

– Szinte folyamatosan emelkedik a tej ára, utoljára talán két hete volt erre példa – hangsúlyozta Baracskai Eszter, a kaposvári Kovács ABC munkatársa. – Nagyon megdrágult a trappista sajt és a túró is, ám a tejterméket továbbra is állandóan keresik a vevők. Van, aki kevesebbet visz, de minőségi árut vásárol. A nagy melegben különösen kedvelt a hideg kakaó, a madártej, a tejszelet és a krémtúró is.

Balázs Gabriella, a pogányszentpéteri ABC vezetője sem tapasztalt jelentős keresletcsökkenést. Az akciókra, a leértékelésre azonban még jobban odafigyelnek a vevők.



Ragaszkodnak a házi ízekhez

– A házi tej ára a nyáron literenként 200 forintról 250 forintra drágult – mondta Szalai Norbert somogyaszalói gazdálkodó. – Huszonhat tehenet és szaporulatát tartjuk a gazdaságban. A piacon adjuk el a tejet és a költségek növekedése, így például a takarmányárak drágulása miatt emeltünk árat. A házi tej minőségét hosszú évek óta díjazzák a vevők, általában alkalmanként két litert vesznek, de vannak, akik 4-5 literrel visznek haza. A gazdálkodó szerint a törzsvásárlók minden bizonnyal továbbra is ragaszkodnak a megszokott ízekhez, s a magasabb ár ellenére sem csökken az eladott tej mennyisége.