– A vállalkozásokat és a lakosságot is egyre erősebben sújtják a termék- és alapanyagárak, illetve az energiaár emelkedése – közölte Prohászka Balázs, a Kometa ügyvezető-helyettese. – A céget érintő folyamatos kihívások és az ezek okozta nehézségek ellenére folyamatos figyelmet fordítunk a dolgozói jövedelmek emelésére. Vállalati szinten legutóbb április elsején történt átlag kilencszázalékos béremelés.

A csaknem 1000 dolgozót foglalkoztató társaságnál az elmúlt két évben már négyszer emeltek bért, s bevezették a 13. havi juttatást is. Ezt most folytatják, szeptember elsejétől újból emelik a bruttó alapbéreket, átlagosan 11,2 százalékkal. Prohászka Balázs kiemelte: ezzel az éves átlagos béremelkedés mértéke az idén eléri a 21 százalékot. Azt is közölte: a tavaszi béremeléshez hasonlóan a fizikai területen az alacsonyabb jövedelmű dolgozóknál átlagosan tíz százalékkal, a magasabb jövedelemmel rendelkezők esetében hét százalékkal nőnek az órabérek. Néhány speciális munkakörben, ahol a munkakörülmények vagy a nagy mennyiség miatt kiemelkedően feszített a munka, ott 15 százalékkal emelik az órabéreket. A nem fizikai területen az alapbéremelés négy százalék és 360 ezer forintnál nem lehet alacsonyabb a havi alapbér.

– A szakirányú végzettség és tapasztalat nélküli betanított munkaerő a három hónap próbaidő után bruttó 1600 forintos órabért kap – tájékoztatott Prohászka Balázs. – Így jelenléti pótlékkal, prémiummal havonta nettó 250 ezer forintot is meg tudnak keresni. A tapasztaltabb gépkezelők átlagosan nettó 290 ezer és 330 ezer forint között fognak keresni, munkaterülettől függően, műszakpótlékkal, jelenléti prémiummal, havi bónusszal.

– A hentes, húsfeldolgozó munkatársak a csontozóban egy műszakban dolgoznak, és nettó 320 ezer forintot visznek haza hat hónap után – közölte Prohászka Balázs. – A dolgozók többféle juttatásban is részesülnek, s az üzemanyag­árak-emelkedése miatt az erre jogosult gépkocsival bejáró vidéki dolgozók kilométerenként bruttó 30 forint térítést kapnak.

Tóth Tamás, a barcsi Teat Bt. ügyvezetője azt mondta: szeptembertől ötszázalékos béremelésen gondolkodnak, s az év végén további 10 százalékot terveznek. Az infláción kívül a termelési költségek emelkedése jelent gondot, mégis szükségesnek tartják a fizetésemelést. Arra a felvetésre, miszerint hogyan tudják kigazdálkodni az ehhez szükséges összeget, hangsúlyozta: több lábon állnak, új projektet indítottak, amitől pluszbevételt várnak.

Kovács Márió, az egyik kaposvári járműkereskedés ügyvezetője kiemelte: most egy őszi béremelésen gondolkodnak, 10 százalék körüli növekedés lenne a reális. Míg korábban évente egyszer, 2022-ben viszont ezzel kétszer növelnék a dolgozók fizetését.

Ponekker László, a kaposvári Privát-Hús Kft. tulajdonosa hangsúlyozta: ősszel ők is terveznek egy újabb béremelést. Összesen 250-en dolgoznak náluk, s legutóbb júniusban nőtt az alkalmazottak keresete. Azt mondja, ha a körülmények lehetővé teszik, akkor hamarosan ismét többet vihetnek haza dolgozóik.

– A munkatársak megtartásában a béremelésnek fontos szerepe van – emelte ki. – Próbálunk segíteni, de ez csak akkor megy, ha van miből.