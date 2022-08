Stuchlik Melinda hetente egyszer jár vásárolni valamelyik kaposvári bevásárlóközpontba. A gluténérzékeny kaposvári fiatal az alapvető élelmiszerek mellett gluténmentes nassolnivalót is szokott tenni kosarába. Számítása szerint az elmúlt hónapokhoz képest legalább 30 százalékkal többe kerül minden, összesen 60-70 ezer forintot költ havonta ételekre.

Lapunknak elmondta, az egyik legdrágább élelmiszer a gluténmentes pizzalap, ami több mint 3000 forintba kerül. Egy nyolcszeletes előrecsomagolt kenyérért korábban 1500 forintot, legutóbb 1800-at fizetett. Stuchlik Melinda néha megenged magának egy tejszeletet is, négy süteményért, ami feleakkora, mint a normál tejszelet, 1700 forintot kell fizetnie. Hozzátette, nemrég a férjével ettek a Balatonon egy-egy gluténmentes lángost, ezekért 5000 forintot kértek el.

Hatta József, a Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója érdeklődésünkre elmondta, szinte minden élelmiszer ára emelkedett az elmúlt hónapokban, a glutén- és a laktózmentesek azonban még nagyobb arányban. – A 125 grammos laktózmentes trappista sajt tavaly nyáron 574 forintba került, most 1155-be – szemléltette az áremelkedést Hatta József. – Egy normál húszszázalékos, 330 grammos tejföl 625, laktózmentes változatban 949 forint. A másfél százalékos UHT-tej jelenleg 549 forint, ami 124 forinttal több, mint tavaly decemberben – mondta a Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója.

Hatta József kiemelte, a nép­egészségügyi termékadó (NETA) emelkedése miatt a diabetikus termékek is jelentősen drágultak. Többe kerül a cukormentes nápolyi, az édesítőszer és a szörp is. Az egyik szörpgyártó meg is szüntette egyik termékét, mert ezer forinttal került volna többe és tartottak attól, hogy a vásárlók nem fizetik ki az 1440 forintot a kétliteres kiszerelésért.

Otthon is elkészíthetők a mentes ételek

Heszberger Edina kaposvári dietetikus megkeresésünkre elmondta, a különféle ételérzékenységgel küzdő emberek azért is vannak nehezebb helyzetben mint egészséges társaik, mert nem tudnak minden termékből olcsóbbat vásárolni.

– Vannak azonban olyan élelmiszerek, amelyeket érdemes otthon elkészíteni, így ugyanis sokkal jobban ki lehet jönni anyagilag – fogalmazott a szakember. – Ilyen például a gluténmentes kenyér vagy a keksz is, amit el lehet otthon is készíteni. A laktózérzékenyek időnként tudnak csalni azzal, hogy megeszik a nem laktózmentes tejterméket, majd azonnal utána beveszik a tejcukorbontó enzimet tartalmazó tablettát. De azt gondolom, hogy ez hosszú távon semmiképpen sem megoldás – mondta Heszberger Edina. A dietetikus kiemelte, aki ismeri az anyagcseréjét és tudja miből mennyit kell ennie, annak sokkal tervezhetőbb a havi kiadása, mert tisztában van vele, hogy bizonyos termékekből mennyit kell vásárolnia, igaz azt be kell osztania.