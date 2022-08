Elillantak a piacról a megszokott és nem utolsósorban támogatást élvező 11,5 kilogrammos PB-gázpalackok. A legtöbb helyen hiába akarnak gázpalackot venni, a cseretelepeken, kereskedőknél nincs feltöltött PB-palack.

– Hiába jött, nincs gázpalack – monda az egyik kaposvári benzinkút dolgozója. – Ezt lassan már megszokták az érdeklődők, s fogalmam sincs, mikor szállítanak újra.

– Nincs töltött PB-gáz-palackunk, csak 20 üres van nálunk – mondta Gelencsér Ottóné, a Kapos Coop kaposvári, Béla király utcai üzlet vezetője. – Nagyjából hat hete nem kaptunk utánpótlást. A beszállító korábban azt mondta, hogy a hónap elején érdeklődjek, megtettem, de nem tudtak hozni palackot. Folyamatosan sokan keresik a PB-gázt, azelőtt általában két hetente 20 palackot szoktam rendelni, most szerintem legalább a dupláját is elvinnék. Van, aki 4-5 palackot is vásárolna, feltéve, ha lenne. A 11,5 kilós palack ára csaknem 5500 forint, s úgy hallottam, hogy egyes helyeken a 10,9 kilós nagyjából 8-9 ezer forint.

A Kapos Coop Zrt.-nél összesen 34 gázpalack-cseretelep található. Hatta József kereskedelmi igazgató kiemelte: az utóbbi időben a nullához közelít a palackellátás, egyre súlyosabb gondot jelent már hetek óta, hogy a vevők nem jutnak palackos gázhoz. Ezt különösen nagy problémaként élik meg azokon a kisebb településeken, ahol alapvetően palack segítségével oldanák meg a főzést. Hangsúlyozta: a 11,5 kilós palackra vonatkozik a hatósági ár, de számos forrásból hallani lehet, hogy ez veszteséges a gyártóknak. Újabban 10,9 kilós töltésű palackok forgalmazását is elkezdték egyes benzinkutakon.

– A 11,5 kilós PB-palack hiába van a rezsicsökkentett körben, ha a termék nem kapható – mondta. – Szerintem az lenne a megoldás, ha a jelenlegi viszonyokat figyelembe véve állapítanák meg a hatósági árakat.

Szalai Szabolcs, a kaposvári Tele Tank vezetője azt mondta: náluk sem kapható PB-gáz-palack. Korábban 11,5 és 23 kilós palackot is forgalmaztak, de csaknem két és fél hónapja nem kapható egyik sem, s pillanatnyilag nehéz megmondani, hogy mikor lesz újra gáz.



Hetente legalább ötven palackot is elvinnének

Tóth Noémi, a kaposfői Avia benzinkút vezetője közölte: a 11,5 kilós PB-palackon kívül korábban 23 kilogrammos kiszerelést is értékesítettek, ám hetek óta nincs semmilyen gáz. Régebben előfordult, hogy havonta 200 palackot is eladtak. Főként helyi és környékbeli településekre, Bárdudvarnokra, Lipótfára és Kiskorpádra viszik a cserepalackokat.

– A beszállító közölte velünk, hogy továbbra is adjuk le a megrendeléseinket, amit minden héten frissítünk és várunk. A legutóbb a múlt héten is ezt tettük. Remélhetően hamarosan megkapjuk az árut, mivel nagy szükség van rá. Szerintem hetente legalább ötven, de akár száz palackot is elvinnének tőlünk – hangsúlyozta Tóth Noémi.



Fotó: Lang Róbert