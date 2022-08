– Nincs elektromos autónk, de épp most gondolkodunk két új modell beszerzésén – mondta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. – Jelenleg hét céges gépkocsink van, többsége dízel, s a legutóbbi változások után már mi is piaci áron tankolunk. A járművekből négyet az igazgatók használnak, s azok a kollégák is jogosultak erre, akik helyszíni munkálatokon vesznek részt.

Környezettudatos gondolkodás és gazdaságos üzemeltetés: az igazgató szerint alapvetően ez szól az e-autók mellett. Szerinte a napokban hallott felfokozott érdeklődés miatt időben dönteni kell a vásárlásról. Egy autókereskedő is erre hívta fel a figyelmét, aki hangsúlyozta: ha a cég használatában lévő egyik négyéves autó helyett jövőre újat akarnak használni, akkor már most tanácsos leadni a megrendelést.

Marits István, a SKIK Informatikai Szakmai Klubjának elnöke szerint a következő időszakban várhatóan tovább emelkedik az eladott elektromos modellek száma. Ebben nagy szerepe lehet a kedvező fenntartási költségeknek. Máté Gergely, a siófoki Autó Máté Kft. ügyvezetője azt mondta: az általuk forgalmazott négy járműmárkánál összesen 15 elektromos modell van. Ezek között személyautó és kishaszonjármű is megtalálható. S manapság már nemcsak a cégek, hanem az otthonuk és munkahelyük között ingázók is egyre inkább érdeklődnek az autók után.

– Három kollégánk Dombóvárról Kaposvárra eddig naponta egy tízéves dízel kombival járt dolgozni – mondta Kovács Márió, az egyik kaposvári gépkocsiszalon ügyvezetője. – Hétfőtől változik a helyzet, a munkatársak egy tisztán elektromos gépkocsiba ülnek át.

Érdemes mérlegelni

Miután az egyik kaposvári gépkocsiszalon dolgozói is piaci áron veszik a gázolajat, most úgy számolnak, hogy mindent összevetve havonta akár 100 ezer forintot is megtakaríthatnak az átállással. Bár a cégautóadó a közelmúltban a duplájára nőtt, az elektromos járművek után viszont mentesülnek a fizetnivaló alól. Kovács Márió, a szalon ügyvezetője azt mondta, a kaposvári márkakereskedésükben még tavaly napelemrendszert építettek ki, a közel tizenötmillió forintos fejlesztéshez ötvenöt százalékos állami támogatást kaptak. S a beruházás során egy autótöltőt is kialakítottak.

Kovács Márió szerint ugyan még mindig jelentősen drágábbak az elektromos gépkocsik, mint a hagyományos benzines vagy dízelváltozatok, ám a mai üzemanyagárakat tekintve érdemes mérlegelni vásárláskor. Főként ahol napelemes rásegítés van.

Borítóképünk illusztráció!