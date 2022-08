Megyeszerte tizennégy gyűjtőpontot nyitottak július elsején. Azóta folyamatosan gyűlnek a búzával teli zsákok.

Somogyváron negyedik alkalommal alakítottak ki gyűjtőpontot. – Nincs területi korlát, bárki hozhatja hozzánk adományát – mondta el Gyenis Sándor őstermelő, a gyűjtőpont vezetője. – Van, aki zsákban, más ömlesztve hozza a felajánlását, de az is előfordult, hogy pénzbeli adományból vásárolt búza érkezett.

Az aszály miatt idén korábban kezdődött a búza betakarítása, a mennyiség nagyjából az előző években megszokott fele, hektáronként 4-5 tonna. Tavaly sikerült három tonna búzát összegyűjteni, bízunk benne, hogy idén is fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást a gazdák, és megmozdulnak a jó ügy érdekében. A fél termésből is kell, hogy jusson a rászorulóknak, mert nekik semmijük sincs, tette hozzá a somogyvári gyűjtőpont vezetője.

Idén is vállalták a megye egyetlen működő malmában Barcson, hogy megőrlik az összegyűjtött búzát. – Szeptember elején, amikor a teljes mennyiség beérkezik, akkor őröljük a búzát lisztté – mondta el István József, a barcsi malom tulajdonosa. Hozzátette: június közepe óta őrlik a búzát üzemükben, nagyjából 100 kilométeres körzetből érkezik hozzájuk a termény. Naponta húsztonnányi mennyiséget tudnak feldolgozni.

Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta: tavaly a megye gazdái több mint 33 tonna adományt gyűjtöttek össze. Hozzátette: augusztus 26-án Somogyváron tartják majd a megyei búzaösszeöntési és kenyérszentelő ünnepséget.