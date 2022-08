Magyarországon évente háromszázezer tonna cukor fogy, ám ebből idehaza tavaly csak nyolcvanezer tonnát tudtak megtermelni, az idén pedig hatvanezer tonna körül lesz ez a mennyiség. Míg 2017-ben 15 500 hektáron termesztettek cukorrépát hazai feldolgozásra, addig 2021-ben már csak 10 500 hektáron, az idén pedig már csupán 8600 hektáron. A barcsi Dráva-Coop Zrt-nél sem vetnek több cukorrépát. Amikor bezárt Horvátországban a verőcei cukorgyár a határ túloldalán, onnantól fogva már nem érte meg, tudtuk meg Rideg Gábor termelési igazgatótól.

Jól indult az idei szezon, de csúfos a mostani állapot – ezt állapította meg Hársházi Péter, amikor szétnézett a szentgáloskéri cukorrépa földjén. Tavasszal a növények kelése még kiválónak tűnt, a gyomirtások jól sikerültek, de aztán a nyár túl forróvá és szárazzá vált. Az idén húsz hektáron próbálkoztak meg újra a cukorrépával, mert korábban sokkal többet termesztettek.

– Régi mondás, hogy az osztrák gazdák irigykednek, hogy milyen jól néz ki a répánk egészen augusztusig, utána meg a magyarok irigykednek az osztrák cukorrépára – idézte fel az anekdotát az időjárásról Hársházi Péter.

A szomszédos Somodorban és Szentgáloskéren is „megrögzött cukorrépa termesztők” élnek, állítja magukról Pásztohy András, az Agrária Zrt. elnöke. Hagyományai vannak ennek, hiszen a kaposvári cukorgyár mindig ebből a térségből vette fel a termést. Az Agráriánál 54 hektáron vetettek cukorrépát.

– Nem tett jót az aszály, de nem pusztította el a termést: ártott a cukorrépának, sanyargatta de nem annyira, mint a kukoricát – mondta Pásztohy András. – A csapadék mennyisége és eloszlása nem kedvezett, de nem is ártott végzetesen mifelénk.

A cukor világpiaci ára emelkedik, és ez maga után vonja a cukorrépa árának emelkedését is, ez a várható tendencia, vetítette előre. Az idei répa árát meghatározza majd a súlya és a cukorfoka, de döntően a világpiaci ár befolyásolja, és nem a magyar ársapka. Most még nem tudják, hogy alakul a felvásárlási ár.

Már tavalyi is „cukordeficites” év volt, és jövőre sem lesz elég cukor az európai kontinensen. Európán kívül is csökkent a kínálat, emelkedtek az árak és nőttek a szállítási költségek, taglalta a helyzetet Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke, a Cukor Terméktanács és Szakmaközi Szervezet elnök-helyettese. Az aszály tovább rontott az állapotokon, a keleti országrészben különösen tragikus a helyzet. A csapadékhiány miatt csökkenni fog a cukorrépatermés mennyisége, és a várható hozam jóval alacsonyabb lesz. Félő, hogy még a hazai fogyasztás egy negyedét sem fogjuk belföldön előállítani 2022-ben.

Fotós: Lang Róbert

Lengyel és német cukor érkezik az 1. MCM-hez

Hetven-hetvenöt százalékban import cukrot dolgoznak fel a kaposvári Első Magyar Cukormanufaktúra (1MCM) Kft.-nél, amely a régió meghatározó cukorfeldolgozójává vált az elmúlt két évtizedben. Ők Lengyelországból és Németországból szereznek be alapanyagot az idei szezonban, felelte érdeklődésünkre Karl Schultes, a cég alapítója. Azonban nincs elég cukor a piacon, és ennek az a veszélye, hogy ősszel akár érezhető cukorhiány is kialakulhat a boltokban. Az árstop veszteséget jelent a termelőknek. A kereskedők 400 forint plusz áfáért vásárolják fel a cukrot kilónként, a boltokban viszont 228 forintért árusíthatják. Megkerestük a kaposvári cukorgyárat is, de a Magyar Cukor Zrt. a répaterületek várható termésére vonatkozó előzetes becslések rendelkezésre állásáig nem kíván nyilatkozni. Érdemi információval csak szeptember hónapban szolgálhatnak. A magyar cukoripai ágazat helyzetét nem akarták kommentálni.