Ahogyan megírtuk korábban, a Csabagyöngyével kezdődött a szüret a balatonboglári borvidéken augusztus elején.

– Az aszállyal keményen meg kellett birkóznia a tőkéknek, 1901 óta ez volt a legszárazabb év a januártól júliusig tartó időszakban – mondta el Varga Máté, a Varga Pincészet társ­tulajdonosa. Most 10-15 százalékkal kevesebb termést tudtak betakarítani Ordacsehiben, mint a korábbi években – összegzett a szüreti félidőben.

Végezett az Irsai Olivér szüretelésével Szőlősgyörök környékén Koltai Tamás. Évek óta kombájnokkal végzik a betakarítást, mivel szerinte kézi munkaerőt nagyon nehéz találni. – Tavalyhoz képest 20-30 százalékkal kevesebb szőlőt tudtunk szüretelni. Szerencsére a minőséggel nincs probléma, az Irsai esetében kicsit alacsonyabb savtartalmat mértünk – mondta el a balatoni borász. A héten chardonnay és az ottonel muskotályfajtákat szüretelik. – A szőlő nagy részét a saját borászatunkban dolgozzuk fel, de el is adunk a termésből, amit hasonló áron vesznek, mint tavaly – jegyezte meg Koltai Tamás.

– A lehűlés hatására jobb a kedvünk, 30–55 milliméter csapadék esett Balatonbogláron és környékén, ami jót tett a középérésű fajtáknak – mondta el Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Az Irsai Olivér fajta szüretelésével végeztek már a borvidéken. – Jó volt a létartalom és az ár is emelkedett, kilónként 165 forintért vették ezt a fajtát – jegyezte meg az elnök. Kiemelte, a pezsgőalapnak és rozéknak való szőlőfajtákat is szedik már.

– Az idei év az aszály miatt nagyon hektikus, de annyit már látunk, hogy 20-30 százalékkal kevesebb lesz a termés a szőlőültetvényeken – összegzett lapunknak Légli Ottó.



Vizsgaborhoz szüretelnek a diákok



A Siófoki Szakképzési Centrum Mathiász János Technikum és Gimnáziumnak 2,4 hektár szőlőterülete van, amelyen saszla és sárgamuskotály-fajták teremnek. – Mikor egy szőlész-borász vagy kertészeti tanuló az iskolába kerül, kap egy sor szőlőt, amelyet egész évben gondoznia kell. A tervek szerint szeptember első napjaiban fogják leszüretelni munkájuk gyümölcsét – mondta el Országh Bernát, az iskola tangazdaságának vezetője. A termés egy részét a helyi kombinátnak eladják, a másik feléből vizsgaborukat készítik el a tanulók.



