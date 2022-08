Az átlagosnál több halat kellett becsomagolniuk a balatonszemesi András büfé dolgozóinak szombaton és vasárnap a vendéglátóipari értelemben hagyományosan utolsó erős nyári napnak számító ünnepi hétvégén. A vendégek többsége elvitelre vásárolt, csak a „bátrabbak” fogyasztották el helyben a háromfajta sült hal valamelyikét. Vincze Attila, a büfé üzletvezetője elmondta, tavaly augusztus 20-án több mint 30 fokot mutatott a hőmérő és tavalyelőtt is jó idő volt a Balatonnál. A legrosszabb ünnepi hétvégéjük azonban mégsem az idei volt. Utoljára 2016-ban bosszankodtak ennél is jobban, de abban az évben szinte minden hétvégén rossz idő volt. Vincze Attila hozzátette, várhatóan szeptember végéig nyitva lesznek és várják a vendégeket.

Nagyon úgy tűnik, hogy vége a főszezonnak a Balatonnál.

Fotós: Mócza Dániel

A fonyódi vendéglátósok forgalmát is jelentősen befolyásolta a hétvégi rossz idő. Makkos Péter, a fonyódi Makkos Étterem tulajdonosa, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) Fonyód és környékének elnöke lapunknak elmondta, az előző évekhez képest náluk is jóval kevesebb vendég fordult meg az államalapítás ünnepén. Az augusztus 20-ai forgalom meghatározza a következő hetekét is, ezért ki lehet jelenteni, hogy az időjárás az idei nyári szezont lezárta – hangsúlyozta Makkos Péter.

A fonyódi étterem tulajdonosa kiemelte, a Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártya-forgalmuk egész nyáron 20 százalékkal kevesebb volt, mint az elmúlt évben. Ennek egyik oka az lehetett, hogy a kártyával néhány hónapig élelmiszert is lehetett vásárolni a boltokban, és ezt sokan kihasználták. Makkos Péter hozzátette, augusztus 28-án bezárnak, azonban ha jó idő lesz szeptemberben, akkor hétvégente még fogadnak vendégeket. – A megemelkedett árakat gyakorlatilag lehetetlen kitermelni. Árat nem szeretnénk emelni, mert akkor jóval kevesebb vendég térne be hozzánk – mondta Makkos Péter.



Konferenciaszezon

A hotelek és a szállodák aránylag jó hétvégét könyveltek el. Tóth Gergely, a siófoki CE Plaza Hotel szállodaigazgatója elmondta, az augusztus huszadikain is telt házzal üzemeltek. Kiemelte, valamelyest emeltek az árakon, de ez sem riasztotta el a vendégeket. Sternóczky Balázs, a siófoki Hotel Azúr marketing- és értékesítési igazgatója kérdésünkre elmondta, csak néhány üres szobájuk maradt az elmúlt hétvégén, ezeket az esős időjárás miatt nem tudták kiadni. Augusztus végéig telt házzal működik a hotel, szeptembertől pedig kezdődnek a konferenciák, események. A balatonlellei BL Yacht Clubban azonban az esős időjárás átírta a hétvégi programot. Tóth Balázs, a klub tulajdonosa elmondta, sokan szálltak meg náluk, de nem volt telt ház. Hajós vendégek szinte egyáltalán nem voltak a klub területén.