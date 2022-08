– Barcson bolti eladóként végeztem, a Kaposvári Szakképzési Centrum képzésére jártam – mondta a 27 éves darányi Sziklai Zsanett Diána. – Most érettségizni szeretnék, túl vagyok az első éven, remélem, hogy jövőre sikeresen levizsgázom. Szerintem szükség van a tanulásra, az elhelyezkedéshez végzettség kell.

A fiatal nő szerint rugalmas a felnőtt szakmai képzési rendszer, az oktatók segítőkészek. A diákok alapos felkészítést kapnak, s így a megszerzett tudás birtokában magabiztosan kezdhetik a vizsgát. Sziklai Zsanett Diána később is folytatni kívánja a tanulást, az érettségi után pedagógiai asszisztensi képzést szeretné megszerezni. A Kaposvári Szakképzési Centrum tíz intézményében szeptembertől felnőtteknek hirdettek szakmai oktatást. Jelenleg már 371-en jelentkeztek. Az építő, fa- és bútoripar valamint a szépészet, a turizmus-vendéglátás, a szociális és az elektronika területen kívül a sport, a kereskedelem valamint a közlekedés-szállítmányozásban is várják az érdeklődőket. Az is regisztrálhat, akit a gazdálkodás és menedzsment, a mezőgazdaság, az erdészet valamint a gépészet ágazat érdekel.

– Jelenleg a villanyszerelő, az erdésztechnikus, a szakács, a burkoló, a sportedző, a gépi és a CNC-forgácsoló a legkedveltebb szakma – közölték. – Aki a beiratkozáskor a 25. életévét még nem töltötte be, választása szerint akár a második szakmát is megszerezheti tanulói jogviszonyban, nappali rendszerű oktatásban. A tanuló ebben az esetben diákigazolványra és az ehhez kapcsolódó valamennyi kedvezményre valamint első szakma esetén szakképzési ösztöndíjra jogosult.

Horváth Péter, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója azt mondta: a szeptembertől kezdődő felnőtt szakmai oktatásra már több mint 200-an jelentkeztek. S a következő napokban még online várják a regisztrációt. A népszerű szakmák között található egyebek mellett a villanyszerelő, a szociális ápoló és gondozó, a pénzügyi-számviteli ügyintéző és a hűtő- és szellőzésrendszer szerelő is.

– Tanulni soha nem késő, s jó, ha ezzel minél több somogyi fiatal tisztában van – hangsúlyozta Büttner Tamás, a nagyatádi Büttner Kft. ügyvezető igazgatója. – Lényeges, hogy olyan képesítést, szakmát szerezzenek, amire van piaci igény. Nagyatádon is van felnőttképzés, s cégünk gyakorlati képzőhely, ahol gépi forgácsolókat és CNC-gépkezelőket is várunk. Szeptembertől várhatóan 10–15 fiatal jön hozzánk.



Biztosítják az utánpótlást, ötből négyen maradnának



– Huszonöt év alatt is van lehetőség a rugalmasabb rendszerű esti képzési formát választani, ebben az esetben felnőttképzési jogviszony létesül – tájékoztatott a KSZC. A 25 év feletti beiratkozók szakmai oktatása kizárólag felnőttképzési jogviszonyban történik. Melynek előnye, hogy a szakmai oktatás rugalmasabban szervezhető.

Tóth János, a barcsi Metallux Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: szeptembertől középiskolásokat fogadnak, a 2022-2023-as tanévben előreláthatóan 4-5 lakatos és hegesztő tanuló kezdi gyakorlatát. A folyamatos képzésnek nagy szerepe van a munkaerő-utánpótlásban. A szakember azt mondta, hogy öt tanulóból négy cégüknél szeretne maradni.



Fotó: Lang Róbert