A Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztériumot bízták meg azzal, hogy vizsgálja felül a még el nem indult kormányzati beruházásokat, és döntse el, melyik valósulhat meg a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is.

Arról már korábban is írtunk, hogy országos szinten 416 milliárd forintot von vissza a kormányzat fejlesztésekre szánt pénzekből. Ezért a nagyatádi önkormányzatnak 1,2 milliárd forintot kell visszautalnia, amelyet eredetileg a nagyatádi fürdőfejlesztésre kapott. Ez a fejlesztés is csúszik, pedig az engedélyeztetési és kivitelezési terv is elkészült már, nyilatkozta korábban Ormai István polgármester.

Ugyanezen okokból a balatonboglári Buborék strand és a János-hegy turisztikai célú fejlesztése is várat magára, erről korábban Mészáros Miklós boglári polgármester nyilatkozott lapunknak. A Magyar Turisztikai Ügynökség 1,4 milliárd forint értékű fejlesztést függesztett fel a Balaton-parti városban.

Legutóbb pedig a siófoki labdarúgó stadion fejlesztését függesztették fel, az arra kapott 1,1 milliárd forintos támogatásból megmaradt összeget vissza kell utalnia a városnak.

Megkérdeztük Móring József Attilát, a Dél-Dunántúl régió fejlődéséért felelős kormánybiztost, hogy a megyében várhatóak -e más elmaradó fejlesztések. Ő azt mondta: előkészítési stádiumban lévő beruházások csúszhatnak.

– Nem mondunk le ezekről az elképzelésekről, csak figyelembe kell venni, hogy az uniós támogatások feltételeként szükséges megállapodást az EU-val csak várhatóan ősszel írjuk alá, mondta a politikus. Ha ez megtörténik jöhetnek a források. Azok a hazai források amelyek szintén a bázisát képezték volna fejlesztéseknek, elmennek az infláció és a rezsicsökkentés hatásainak mérséklésére, tette hozzá. – Bízunk abban, hogy az EU nagyobbik fele kijózanodik, és nem pénzzel és fegyverrel akarnak békét teremteni, belátják, hogy Ukrajnában be kell fejezni a háborút. Mert a legrosszabb béketárgyalás is jobb annál, mint ami most van, mondta Móring József Attila, fejlesztési kormánybiztos.

A somogyi politikus érdeklődésünkre elmondta: a folyamatban lévő 67-es számú főút fejlesztését nem veszélyezteti a kormány döntése. Azonban a TOP plusz keretében megvalósuló útfejlesztések egy része emiatt csúszik.