– Télen folyamatosan 22 Celsius-fokot szeretnénk biztosítani – mondta Makkó Istvánné, a kaposvári Lady Ruházati Kft. ügyvezetője. – A varroda, a két iroda és a raktárak valamint a szociális helyiségek alapterülete nagyjából 300 négyzetméter. Úgy számolunk, hogy az energiaköltségeink legalább 40 százalékkal emelkednek.

Az ügyvezető azt mondta: nagyon kell spórolni, de a dolgozók egészsége a legfontosabb. Mindenkinek megfelelő hőmérsékletet szeretnének biztosítani, nem szeretnék, ha bárki megfázna. Ha esetleg kora ősszel mégis hirtelen hideg lenne, akkor légkondival fűtenek, de télen alapvetően továbbra is gázfűtéses kazánnal melegítik a helyiségeket. Az alkalmazottak folyamatosan dolgoznak, bérmunkában a német piacra varrnak zakót, hétfőn indítottak útnak egy újabb szállítmányt, s Münchenbe a héten még egy tételt elküldenek. Makkó Istvánné kiemelte: az energiaár-dráguláson kívül nehézséget jelent, hogy a forint–euró árfolyam változása miatt az itthon vásárolt és a termeléshez szükséges kellékek ára is nőtt.

– A gyártócsarnokokban legfeljebb 20, az irodákban 22 fok lehet – hangsúlyozta Büttner Tamás, a nagyatádi Büttner Kft. ügyvezető igazgatója. – Már elkészült az új szabályzatunk, s ezt kihirdettük. Szerencsére korábban egy nagyobb napelemrendszert építettünk ki, s ha lehet, igyekszünk minél kevesebb földgázt használni. Cégünk eddig havonta nagyjából 15 millió forintot fizetett a fűtés- és villanyszámlára, most már több mint 22 millió forintot. Annak idején kedvező szerződést kötöttünk, de ez csak 2023 közepéig marad érvényben.

A nagyatádi ipari társaságnál a csaknem 8000 négyzetméternyi csarnokon kívül közel 2000 négyzetméter alapterületű iroda és szociális helyiség fűtését is meg kell oldani. Az igazgató azt mondta: a gépek munka közben termelik a hőt, ez némileg rásegít a fűtésre. Most újabb infrasugárzókat kívánnak beszerezni, ahol lehet gáz helyett villannyal fűtenek. S mivel a hatékony energiafelhasználás hosszabb távon is kiemelten fontos számukra, így 2023-ban bővíteni akarják a napelemrendszert. A mostani egy megawatt teljesítményt legalább a duplájára kívánják növelni, a fejlesztésre várhatóan csaknem 500 millió forintot költenek.

– A gázra havonta nagyjából csaknem 12 ezer forintot költöttünk, de rövidesen 60–70 ezer forint lehet a kiadásunk, napokon belül várjuk a számlát – mondta az egyik kaposvári élelmiszerüzlet tulajdonosa. Hangsúlyozta: igyekeznek csökkenteni a költségeket, de egyes dolgokkal képtelenség spórolni. Így a hűtőket nem lehet éjjelre kihúzni, napközben is szükség van a világításra, októbertől elképzelhető, hogy a bejárati ajtó előtti reflektort éjszakára kikapcsolják, s az üdítőt és a sört nem hűtik. A kutasi Kossuth Vadásztársaságnál eddig a földgáz volt az elsődleges energiaforrás, most napelemeket szerelnek fel. A munkálatokra hatmillió forintot költenek. Bogdán Krisztina, az egyik kaposvári szépségszalon mesterfodrásza azt mondta: nyáron a világítótesteket LED-re cserélték és energiatakarékos hajszárítókat használnak. Mással jelenleg nem tudnak spórolni, ezért az emelkedő rezsiköltségek miatt hamarosan árat emelnek.

Novemberben kapják az emelt számlát

Talián Bálint, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezetője azt mondta: már faragják a költségeket, de nem tudnak minden tételen spórolni. Ami bizonyos, hogy az irodában nem változtatnak az eddig megszokott hőmérsékleten, ellenben komoly fejtörést okoz, hogy mi lesz a tűzi-horganyzó üzemben, ahol a kemencében 800 Celsius-fok van napi 24 órán keresztül. A berendezést gázzal fűtik, s nincs alternatíva.

– Az energiaköltségünk nagyjából a nyolcszorosára nő – közölte Talián Bálint. – Az új gázszámlát november elsejétől kapjuk majd, a villanyt januártól. A takarékosság miatt átmenetileg a segesdi külső üzemegységben szüneteltetjük a termelést, így legalább azokban a helyiségekben nem kell majd fűteni. A döntés akkor lép életbe, ha beáll a tartós hideg, s egészen jövő tavaszig tart. Ez a lépés közel 20 munkatársunkat érinti.