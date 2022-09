Az idei év tavaszán 8547 hektárra vetettek cukorrépát, az időjárás viszont nem volt kegyes a termelőkhöz. – A júliusi-augusztusi aszályos időjárás, valamint az elmúlt 30 nap csapadékmennyisége miatt közepes termésre számítunk – mondta el Kovács Gergely, a kaposvári cukorgyár kereskedelmi és marketing igazgatója.

Hagyományosan Szita Károly gyújtotta be a mészkemencét a kaposvári cukorgyárban. Fotós: Muzslay Péter

Hozzátette: az európai termőterület 15 százalékkal csökkent és emellett a terméshozamok sem növekedtek a klimatikus viszonyok és a kártevők nagyobb kitettsége miatt. Lengyelországban, Franciaországban átlagos, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban átlag alatti termésre számítanak. Egyedül Csehországban várnak öt éves átlag feletti hozamokat, így az unióban egymillió tonnával kevesebb lesz a cukor, emiatt bővíteni kell az importot a piaci egyensúly érdekében.

Fotós: Muzslay Péter

Kovács Gergely kiemelte: számos fejlesztés valósult meg az idei kampányra. Folytatódott a kazánfelújítási program, csővezetékeket cseréltek, megújult a diffúziós részleg és a biogáz üzem karbantartása is, Utóbbi előnyt jelent a gyárnak a jelenlegi energiaválságban. Egy 4,8 milliárd forintos beruházás is megkezdődött, két év alatt megújulnak a bepárló, szaturációs és centrifuga állomások, sor kerül cukorhűtő berendezés és új porcukor csomagoló gép beszerzésére. Így növelik energiahatékonyságukat és csökkentik veszteségüket. A kaposvári cukorgyár támogatásával a termelők 8 betakarító gépet és 20 vetőgépet tudtak beszerezni 2,5 milliárd forint értékben. Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a nagy múltú gyár eltökélt abban, hogy növelje cukorrépa területeit és emellett a biogázzal csökkenteni tudják energiaköltségüket, így versenyképesek tudnak maradni a piacon. Kiemelte: a város újraiparosítási programjának zászlós hajója az élelmiszer-gazdaság és a gépipar, ennek nélkülözhetetlen eleme a kaposvári cukorgyár. Idén első ízben a mészkemence begyújtásában Móring József Attila miniszteri biztos, is részt vett.



Többet keresnek a kampányban

– A cég állandó munkavállalói október elsejétől 10 százalékos béremelést kapnak, így ebben az évben 21 százalékkal több lesz így a fizetésük – mondta el Kovács Gergely, a kaposvári cukorgyár kereskedelmi és marketing igazgatója. Hozzátette: szeretnék megőrizni a bérek versenyképességét és támogatni az infláció okozta megélhetési költségek fedezésében a munkavállalóikat. Az idei kampányban három műszakban 236 állandó és 50-55 ideiglenes dolgozó kezdi meg a feldolgozási időszakot. A nyersanyag fele vasúton, másik része közúton érkezik a gyárba. A répafeldolgozás mellett nyerscukor finomítására is sor kerül. A 129. kampány október hatodikán kezdődik és a tervek szerint 85 nap lesz.